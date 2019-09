Prezidențiale. Cum s-a văzut depunerea candidaturii lui Klaus Iohannis-VIDEO Klaus Iohannis a declarat, vineri, la depunerea candidaturii pentru alegerile prezidentiale, ca a strans peste 2.200.000 de semnaturi si ca isi doreste "o Romanie normala pentru toti cetatenii". "Mi-am depus candidatura pentru inca un mandat de presedinte al Romaniei si (...) am depus impreuna cu PNL peste 2.200.000 de semnaturi ale romanilor care sustin aceasta candidatura. Este un numar imens si acest lucru ma bucura foarte, foarte mult. (...) Sunt foarte bucuros ca s-a reusit aceasta actiune de strangere de semnaturi, evident prin si cu sprijinul PNL si al celor care au dorit sa fie… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

