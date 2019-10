#Prezidenţiale 2019/Dăncilă: Avem un preşedinte arogant, cu alură de dictator, care vrea Guvernul şi Parlamentul lui Presedintele PSD si candidatul la alegerile prezidentiale, Viorica Dancila, a declarat miercuri, in cadrul unei intalniri electorale in comuna suceveana Hintasti, ca avem o tara dezbinata pentru ca actualul presedinte al Romaniei a impartit-o intre buni si rai pentru ca a daramat un guvern fara sa puna nimic in loc. "Avem o tara dezbinata. Avem un presedinte care a impartit tara intre cei buni si cei rai, intre cei care merita si cei care nu merita, un presedinte care nu se uita la parintii si bunicii nostri, un presedinte care vrea Guvernul meu, un presedinte care vrea Parlamentul meu, un presedinte… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

