Candidata PSD la prezidentiale, Viorica Dancila, a afirmat joi seara, intr-un discurs in fata a peste 800 de simpatizanti din municipiul Baia Mare, ca pentru ea "a fost o mare bucurie" sa constate in timpul campaniei electorale in judetul Maramures ca exista conditii pentru ca romanii care au revenit in tara sa investeasca, creand noi locuri de munca. "Am vizitat astazi cateva investitii ale unor romani care au fost plecati din tara si s-au intors acasa (in orasul Borsa - n.red). Pentru mine, ca prim-ministru, a fost o mare bucurie, pentru ca am realizat ca noi am creat conditiile ca romanii sa…