Stiri pe aceeasi tema

- In cazul in care Klaus Iohannis ar fi ales sa ii ia locul lui Donald Tusk, așa cum indica jurnaliștii de la Financial Times, atunci la alegerile prezidențiale din Romania ar trebui sa fie un alt candidat care sa il inlocuiasca. Un asemenea scenariu al bulversa viața politica din Romania. …

- Președintele PRO Romania, Victor Ponta, anunța ca a renunțat la mandatul de europarlamentar și a informat AEP cine va pleca la Bruxelles. Ponta spune ca de aici poate face mai multe și mai repede lucrurile pe care romanii le așteapta de la partidul sau.Calin Popescu Tariceanu, DEZLANȚUIT total…

- Dan Barna a confirmat, pentru Victor Ciutacu, faptul ca Alianta USR PLUS va avea un candidat propriu la alegerile prezidentiale si ca l-a informat pe presedintele Klaus Iohannis despre acest lucru. Intrebarea lui Victor Ciutacu a venit in contextul intalnirii care a avut loc, astazi, la Cotroceni,…

- Rareș Bogdan a spus vineri seara la Romania TV ca se indoiește ca Dan Barna i-a spus lui Klaus Iohannis la Cotroceni ca USR nu-l va sustine in primul tur al alegerilor prezidentiale.„Faptul ca domnul Barna anunța ca nu il susține pe domnul Iohannis nu incurca cu nimic lucrurile. Dar permiteți-mi…

- Dan Barna a recunoscut, joi seara, la Romania TV, ca i-a transmis lui Klaus Iohannis, la consultarile de la Cotroceni, ca nu va avea parte de susținerea Alianței 2020 USR - PLUS la prezidențiale.

- Liderii statelor UE afiliati Partidului Popular European, reuniti la Bruxelles inainte de reuniunea informala a Consiliului European, l-au felicitat pe presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, pentru succesul referendumului pe teme de justitie de duminica, informeaza marti un comunicat al PPE. "Statul…

- Sefii de stat si de guvern ai Uniunii Europene vor avea, astazi, o prima reuniune dupa alegerile pentru Parlamentul European. Reuniunea marcheaza, practic, debutul informal al negocierilor pentru desemnarea noilor oficiali de rang înalt de la Bruxelles. Corespondenta de la Bruxelles…

- Obiectivul Aliantei 2020 USR-PLUS este sa dea Romaniei presedintele, primarul Bucurestiului si prim-ministrul, a declarat presedintele USR, Dan Barna, la mitingul organizat, vineri seara, in Parcul Izvor din Capitala."Am inteles ca Romania este mult mai buna, mai frumoasa si mai intensa, decat…