Bruynseels a povestit la interviurile DCNews ca a gasit o Romanie schimbata total.

"Eu m-am saturat cu sigurața de scandal, m-am saturat cu siguranța de dezbinarea și de ura care exista in Romania și care m-a surprins intr-un mod extraordinar, in 2015, in momentul in care m-am intors acasa. Mi s-a parut ca țara aia frumoasa cu oameni veseli, cu oameni deschiși și optimiști, pe care o lasasem cand am plecat și n-am plecat cu atat de mult timp in urma, ci respectiv 5-6 ani, era totalmente schimbata. Am vazut oameni negativiști, plini de ura. Aceste lucruri s-au accentuat din 2015 incoace…