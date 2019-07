Prezidențiale 2019. Ramona Ioana Bruynseels, interviul momentului Candidatul PPU va vorbi despre prioritațile pe care le are in vedere pentru schimbarea Romaniei și despre proiectele majore pe care le-ar vedea implementate țara noastra. Interviul va putea fi urmarit atat pe contul de Youtube al redacției DCNEws, cat și pe Facebook sau in cadrul acestei știri. Ramona Ioana Bruynseels este candidatul umanist pentru alegerile prezidențiale și a fost nominalizata cu voturile unanime ale celor 700 de delegați prezenți la Congresul din 8 iunie, 2019. Ea este absolventa a Universitații Harvard și a fost secretar de stat pentru competitivitate in… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

