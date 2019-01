Prezidențiale 2019. Pleșoianu, anunț candidatură. PROVOCARE pentru Iohannis Dupa ce Klas Iohannis a spus: "Sunt foarte optimist la alegerile prezidentiale. Nu ma tem niciodata de contracadidați", Liviu Pleșoianu, deputat PSD, a reacționat. Confruntare la prezidențiale la prezidențiale ”Bine, Werner... Ramane cum am stabilit. Abia aștept sa vad daca vei avea curajul sa participi la o dezbatere televizata cu mine!

In rest... e clar ca iți vei termina primul și singurul mandat doar pentru ca cine trebuie NU are determinarea de a te suspenda. Eu te-aș suspenda de mai multe ori, chiar daca te-ai intoarce. Doar sa nu prinzi nicio zi de președinție a Consiliului… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

