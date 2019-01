Prezidenţiale 2019. Iohannis: Voi intra în competiţie "Incepem anul 2019, un an cu foarte multe provocari, incepem acum, practic, direct cu Presedintia Consiliului Uniunii Europene. Chiar saptamana viitoare vom avea vizita Comisiei Europene, pentru a incepe in forta aceasta Presedintie. Sunt convins ca vom face fata bine. Avem deja, in luna mai, primele alegeri, sunt alegeri europarlamentare si de pe acum vreau sa spun ca este foarte important sa participam la aceste alegeri. Cu cat mai multi alegatori se prezinta la aceste alegeri, cu atat mai clar va fi rezultatul. La sfarsitul anului vom avea alegeri prezidentiale si reiterez ce am mai spus,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

