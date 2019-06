"Despre experimentul Ucraina s-a vorbit foarte putin in Romania. Am crezut ca un actor care interpreta o sceneta in care juca rolul presedintelui Ucrainei sa devina presedinte este un experiment si ca un astfel de om poate deveni o marioneta. In ideea asta ma gandeam ca cineva va incerca prin mana lui sa rezolve lucrurile. Acum nu mai gandesc asa. Realitatea este ca si ucrainienii, ca si romanii, s-au saturat de politica, de aceeasi clasa politica si vor oameni noi. Dan Barna, spre exemplu, este o figura noua, nu a facut politica pana acum. Nu inseamna, insa, ca daca e o figura noua, e competent…