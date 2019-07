Prezidențiale 2019. Dăncilă: Iohannis spunea pas cu pas, noi spunem tur cu tur „Așa cum in teritoriu fiecare județ iși asuma un anumit target, Bucureștiul, sectoarele din București iși asuma un scor și eu va trebui sa imi asum acest lucru. Este o demisie de onoare pe care trebuie sa o aiba toți cei care nu vor atinge scorul propus. O demisie de onoare cred ca se impune. Eu cred ca trebuie sa fim foarte corecți. Obiectivul este sa caștigam alegerile prezidențiale. Domnul Iohannis spunea pas cu pas, noi spunem tur cu tur, și atunci ne propunem sa intram in turul doi și pe urma sa caștigam alegerile prezidențiale. Noi cred ca avem toate șansele, suntem un partid puternic,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

