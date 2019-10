'Cred ca sansele sunt foarte mari, pentru ca eu chiar cred in oameni si chiar cred in poporul roman si cred ca aceasta tara merita mult mai mult din partea presedintelui Romaniei. In primul rand merita un presedinte care sa-i uneasca pe romani si nu sa-i dezbine, merita un presedinte care sa fie in mijlocul Romanilor si nu sa-si aduca aminte de ei din cinci in cinci ani, cand vin alegerile, merita un presedinte care sa reprezinte tara noastra cu demnitate in forurile europene, care sa lupte pentru aceasta tara sa fie un hub regional, un presedinte care sa se adreseze tuturor romanilor, un presedinte…