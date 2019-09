Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Plesoianu a anuntat, pe Facebook, ca nu isi va mai depune candidatura pentru alegerile prezidentiale, deoarece nu a obtinut suficiente semnaturi valide. Acesta a strans doar 146.328, din cele 200.000 necesare. El acuza ca a primit cateva zeci de mii de semnaturi trase la xerox de la persoane care…

- Liviu Pleșoianu a anunțat, vineri, pe Facebook ca nu a intrunit numarul necesar de semnaturi pentru a candida la alegerile prezidențiale. Social-democratul a criticat decizia Congresului PSD și a "mai multor factori de decizie" din partid pentru susținerea Vioricai Dancila, in detrimentul sau, conform…

- "Vreau sa clarific o afirmație care a fost scoasa din context dupa emisiunea la care am participat aseara la TVR. Evident, nu cred ca daca aș fi președinte nu s-ar mai intampla nicio nenorocire in Romania, dar cred ca președintele, care conduce CSAT-ul, se poate asigura ca instituțiile care se ocupa…

- Deputatul PSD Liviu Pleșoianu a anunțat in aceasta seara, printr-o postare pe pagina sa de Facebook, ca va candida ca independent la alegerile prezidențiale din luna noiembrie a acestui an. "Voi candida ca independent la alegerile prezidențiale din acest an, cu susținerea tuturor celor care cred in…

- Ieri, presedintele PRO Romania, Victor Ponta, a anuntat ca a avut discutii informale cu liderii PSD si ALDE – Viorica Dancila si Calin Popescu-Tariceanu, precizand ca nu s-a luat nicio decizie privind „candidaturi sau colaborari politice”. „Am avut discutii informale si cu doamna Viorica Dancila si…

- "Tema alegerilor prezidențiale ar trebui sa includa reforma constituționala. Pentru ca de acolo vine raul. Avem un stat centralizat, ierarhic, corupt, confuz și inept, construit pe scheletul comunist. Acolo trebuie sa acționam - și nu e suficient sa ajustam 1-2 articole. Sau sa ne concentram doar…

- "Procente, calcule, gandiri, razgandiri, tabere... Pierdem esențialul! Pe mine nu ma intereseaza nimic din toate astea. Ma intereseaza doar ca Romania sa nu mai fie majordomul nimanui, ca țara noastra sa se regaseasca pe sine și ca romanii sa aiba la vot alternativa uman-sanatoasa oferita de cineva…

- ”Am luat decizia de a ma inscrie in competiția pentru candidatura la Președinția Romaniei din partea PSD. Pentru ca Romania are nevoie de consens, de constructie si de dialog. Trebuie sa ieșim din aceasta stare nebuna de conflict, de dezbinare, de rafuiala permanenta. Actualul președinte și-a…