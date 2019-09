Stiri pe aceeasi tema

- "Miza este una singura, prezidentialele. Cum se calibreaza fiecare ca sa prinda potul cel mare, este problema fiecaruia. Dar eu constat o greseala majora a lui Dan Barna, pe care in aceasta vara il vedeam deja presedintele Romaniei. Acum nu mai stiu. Adica sa ru aiba la intrebarea 'in cazul in care…

- Viorica Dancila, candidat PSD "Nu ca este versiunea care se ia cel mai mult in calcul, ci este singura care se va lua in calcul, astazi, la CEx. Va fi un vot care va tinde catre unanimitate, vreo doua voturi impotriva, cel mult, daca nu cumva si acolo se va merge pe consesns. In opinia mea,…

- UDMR si grupul parlamentar al minoritatilor nationale vor semna, marti, Acordul Politic National pentru consolidarea parcursului european al României, inițiat de presedintele Klaus Iohannis, potrivit unui anunț al Administrației Prezidențiale. Potrivit agendei președintelui Klaus Iohannis,…

- Uniunea Democrata Maghiara din Romania si grupul parlamentar al minoritatilor nationale vor semna, marti, intr-o ceremonie publica organizata la Palatul Cotroceni, Acordul Politic National pentru consolidarea parcursului european al Romaniei propus de presedintele Klaus Iohannis. Potrivit…

- Uniunea Democrata Maghiara din Romania si grupul parlamentar al minoritatilor nationale vor semna, marti, intr-o ceremonie publica organizata la Palatul Cotroceni, Acordul Politic National pentru consolidarea parcursului european al Romaniei propus de presedintele Klaus Iohannis. Potrivit…

- Dupa ce USR-PLUS și-a anunțat candidatul propriu la prezidențiale in persoana lui Dan Barna, europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a declarat duminica, in direct la Romania TV, ca președintele Klaus Iohannis va caștiga primul tur al alegerilor prezidențiale cu peste 35%. „Va intra pe locul intai…

- Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan și analistul politic Bogdan Chirieac au avut duminica, la Romania TV, un schimb de replici legat de alegerile prezidențiale.Chirieac a zis ca Dan Barna e pe locul 1, Viorica Dancila e pe locul 2 și Klaus Iohannis e pe locul 3. Rareș Bogdan i-a propus lui…

- ”Ideea unei colaborari nu este rea. A fost infirmata de dl președinte Calin Popescu Tariceanu, dar niciodata sa nu spui niciodata in politica. Ma gandesc la Pro Romania care, in anumite condiții, eu știu, poate intrand la guvernare, ar putea susține candidatul PSD. Deocamdata, dl președinte Victor…