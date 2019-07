Prezidențiale 2019. Basham, despre susținerea SUA: Trump nu va fi dezamăgit de un asemenea rezultat Deși nu este un diplomat, ci vine din societatea civila, fiind un expert in situația din Romania, Basham spune ca: „Lumea s-a schimbat acum doi ani și jumatate cu alegerea președintelui Trump. Poate nu in ceea ce privește poziția Americii privind campania anticorupție din Romania. Singurul lucru care aș fi dorit sa se schimbe este poate singurul lucru care nu s-a schimbat. Dar asta este o alta discuție. Dupa cum bine știți, și sunt sigur ca și cititorii dvs. sunt conștienți, președinții romani cu SUA, inclusiv actualul președinte și cel american au o relație buna. Președintele… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

