- Comitetul Executiv al PSD a votat ca partidul sa aiba candidat propriu la prezidentiale si sa inceapa negocieri cu partidul lui Victor Ponta si cu ALDE pentru sustinerea candidatului PSD. De asemenea, Viorica Dancila le-ar fi transmis...

- Președintele PSD, Viorica Dancila, a declarat sâmbata, dupa Comitetul Executiv Județean Ialomița, ca obiectivul formațiunii este sa câștige alegerile prezidențiale, precizând ca vor exista sancțiuni pentru cei care nu performeaza în aceasta direcție, transmite Mediafax."Trebuie…

- Liderul PSD, premierul Viorica Dancila, a declarat sambata, la Slobozia, ca prezidentiabilul PSD va intra cu certitudine in turul al doilea, avand in vedere puterea partidului, conform Agerpres.roCu siguranta prezidentiabilul PSD va intra in turul doi al alegerilor si noi speram sa si castigam. Sondajele…

- Viorica Dancila ar strange doar 6,7% din voturi, daca duminica viitoare ar fi alegeri prezidențiale, potrivit unui barometru IMAS realizat la sfarșitul lunii iunie. In acest sondaj au fost selectate doar raspunsurile celor care au declarat ca merg la vot, nu și ale indecișilor. Viorica Dancila…

- Elena-Gabriela Ruse (177 WTA) a invins-o pe Irina Bara, numarul 179 mondial, si a acces in ultimul tur al calificarilor la turneul de la Wimbledon, potrivit news.ro.Citește și: Ipoteza-bomba! Cine ar urma sa fie viitorul președinte al Romaniei – Șah pentru Klaus Iohannis Ruse s-a impus…

- Fostul premier Victor Ponta a declarat duminica, la Romania TV, ca in opinia sa PSD nu este favorit sa ajunga in turul 2 la prezidențiale, pentru prima oara in istoria post-decembrista.Ponta a apreciat ca PSD nu va merge pe un independent la prezidentiale. „Sa fie cineva care a stat langa…

- Irina Begu, locul 116 mondial, a invins-o, joi, cu scorul de 1-6, 6-3, 6-4, pe jucatoarea ceha Karolina Muchova, locul 73 WTA, calificandu-se in turul al treilea al turneului de la Roland Garros.Begu s-a impus dupa un meci de o ora si 55 de minute si si-a egalat performanta inregistrata anul…