- De ce nu reușește Cove sa slabeasca? Prezentatorul emisiunilor “Vorbește lumea” și “Ma insoara mama”, de la PRO TV, susține ca face tot posibilul sa revina la vechea silueta – a trecut la dieta și s-a apucat de sport. Are insa o slabiciune care-l impiedica sa scape de kilograme. Inca de anul trecut,…

- Monica Gabor l-a acuzat pe Andrei Stefanescu ca e rasist. Manechinul susține ca Antena 1 promoveaza rasismul și cere sa fie luate masuri. Totul a inceput dupa ce cantarețul a facut glume despre baietelului partenerului ei de viata, afaceristul chinez Mr. Pink. El a facut comentarii pe seama aspectului…

- Romanii au inca o zi libera, presedintele Klaus Iohannis a semnat luni decretul privind promulgarea Legii pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, a informat Administratia Prezidentiala, printr-un comunicat transmis AGERPRES. Plenul Camerei Deputatilor a adoptat…

- Liviu Dragnea a anunțat ca vrea sa se insoare cu iubita lui, cu 30 de ani mai tanara! Irina Tanase a atras toate privirile la Congresul PSD, unde a aparut. Viorica Dancila i-ar putea cununa pe cei doi. A spus-o chiar premierul, la Antena 3.”Sigur ca da, de ce aș spune nu? Mi se pare un act…

- Simona Gherghe este una din cele mai cunoscute vedete de televiziune din Romania, iar salariul pe care il incaseaza in fiecare luna este pe masura. Simona Gherghe este o figura cunoscuta telespectatorilor din Romania, care o urmaresc de luni pana vineri la emisiunea „Acces Direct”, pe care o prezinta…

- Schimbari la Antena 1! Emisiunea „Ie, Romanie” va ramane cu o singura difuzare pe saptamana, cel puțin pentru moment. La fel și emisiunea lui Dan Negru, Guess My Age, care va fi difuzata la o ora mai tarzie. Noutatea saptamanii va fi noul sezon al emisiunii „Aici eu sunt vedeta”, care are un nou prezentator,…

- Vestea ca Davide Astori, capitanul echipei de fotbal Fiorentina, a incetat din viața subit la 31 de ani a șocat o lumea fotbalului. Iar dispariția lui fulgeratoare a lasat multe semne de intrebare, mai ales ca el iși facea frecvent analize medicale. In cadrul unui interviu, purtatorul de cuvant al Fiorentinei…

- Un numar de stand-up in care concurentul povestea cum mama sa il invața in copilarie cum sa scape din diverse situații, ii va aminti lui Cheloo de o situație similara din copilarie. In cea de-a doua ediție ”iUmor” din acest sezon, difuzata duminica, de la 20.00, la Antena 1, Cheloo le va povesti colegilor…

- Andreea Esca (46 de ani) are o cariera de succes, este cea mai cunoscuta știrista din Romania, are o relație perfecta și o familie frumoasa. Vedeta nu a ținut un secret din demersul de curerire a actualului ei soț, omul de afaceri Alexandre Eram, cu care s-a casatorit in 2000. Știrista s-a „luptat”…

- In timpul emisiunii pe care o realizeaza pentru Antena 3, Mircea Badea a primit un mesaj de o importanța ridicata. Prezentatorul tocmai abordase un subiect sensibil cand a primit de urgența respectivul SMS. Abordarea lui Badea a starnit interesul unui personaj foarte cunoscut.

- Maga-scandal in familia temutului interlop Adrian Corduneanu! Soția lui, Ramona, ar fi fugit de acasa și nu s-a știut de ea preț de cateva zile. Povestea cu iz de amantlac a ajuns la urechile lui Adrian, aflat dupa gratii, iar acesta a luat foc și a amenințat cu razbunarea crunta! CANCAN.RO, site-ul…

- Zile libere 2018: Daca pana acum a fost doar la stadiul de propunere, de astazi insa este oficial! Romanii vor primi o inca o zi libera, care va fi de Vinerea Mare. Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, miercuri, proiectul de lege prin care ultima zi de vineri inaintea Pastelui devine zi de sarbatoare…

- “Antena Group” a oferit prima reacție dupa ce Dan Negru a postat un mesaj controversat pe contul personal de socializare, prin care le-a sugerat specialiștilor care i-au atribuit Adinei Pintilie premiul “Ursul de Aur”, pentru pelicula „Nu ma atinge-ma”. Prezentatorul de la Antena 1 le-a transmis celor…

- In timp ce colegii lui de la Antena 1 intarzie la serviciu din cauza zapezii, Radu Valcan se bucura de soare in Asia, acolo unde filmeaza pentru „Insula Iubirii”. Prezentatorul i-a trimis un mesaj lui Razvan Simion, pe care „matinalul” l-a citit la „Neatza cu Razvan și Dani”. Jumatate din țara se afla…

- Dan Negru a starnit mare valva zilele trecute cu reacția lui la vestea ca pelicula „Nu ma atinge-ma”, regizata de Adina Pintilie, a caștigat „Ursul de Aur”. Prezentatorul de la Antena 1 le-a sugerat specialiștilor aflați in juriu sa „iși bage ursul in fund” și a declarat ca pentru el „masturbarea nu…

- Este cunoscuta relația lui Razvan Simion cu Lidia Buble, dar și faptul ca partenerul de emisiune al lui Dani Oțil se ocupa de cariera celei pe care a cunoscut-o in urma cu aproape doi ani. Prezentatorul TV pregatește lansarea primului album al artistei, dar a ținut sa se detașeze un picuț de asta și…

- Christian Sabbagh va deveni, din noua, tatic. Soția sa, Iulia, este insarcinata, iar omul de televiziune a facut marele anunț pe contul personal de socializare. Barbatul este extrem de incantat, mai ales ca vestea a venit chiar de Dragobete. „De ziua iubirii! Un cadou prețios! Am aflat ca voi fi din…

- Roxana Kirița, fata fostului fotbalist, a trait clipe dificile, dupa ce a descoperit in cadrul emisiunii „Exatlon” ca tatal ei are probleme de sanatate. Prezentatorul competiției a dezvaluit ca Giani Kirița lipsește pentru ca a fost internat la spital, iar medicii i-au recomandat sa nu participe la…

- Exatlon 20 februarie: Competiția din Republica Dominicana devine din ce in ce mai dura, iar accidentarile au loc pe banda rulanta.„Faimoșii” par sa aiba și ghinion. Ion Oncescu a plecat definitiv acasa, urmand sfatul medicilor, Andrei Stoica a ajuns și el la doctor și merge in carje. Acum, a venit randul…

- Anca, Alexandru și Radu! Ei au fost concurenții din echipa „Razboinicii” care au fost propuși spre eliminare. Votul telespectatorilor a decis insa care dintre participanți sa pasaseasca „Exatlon”. Prezentatorul emisiunii a fost uimit de reacțiile celor care au ramas in cunoscutul concurs. Deși membrii…

- Secretarul de stat pentru afaceri bilaterale si strategice in spatiul euroatlantic, George Ciamba, a avut astazi, 17 februarie 2018, o intrevedere cu Thomas Goffus, adjunctul asistentului Secretarului american al Apararii pe problematici legate de UE si NATO. Intrevederea s a desfasurat in marja Conferintei…

- Presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, a declarat, miercuri, ca secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, "vorbeste cam mult fata de pozitia pe care o are in partid"."Domnul Codrin Stefanescu vorbeste cam mult fata de pozitia pe care o are in partid. Cam…

- Prezentatorul matinalului de la Antena 1, Dani Oțil, a vorbit despre copil. El a facut declarații despre ce și-ar dori sa faca cu acesta. Dani Oțil, a carui prima mare dragoste a fost o tanara pe nume Oana , nu are o iubita oficiala, dar cu toate acestea se gandește la postura de tatic. Dani Oțil, care…

- Vicepreședintele național al PNL pe probleme de Justiție, senatorul Ben Oni Ardelean, a declarat luni seara, la Antena 3, ca in urma acuzațiilor de masluire a unor probe la DNA, „problema sistemica trebuie devoalata in intreaga ei increngatura și amploare”. Citeste si: Sorina Matei revine cu criticile…

- Gina Pistol a comentat pe marginea relației pe care o are cu Smiley. Blonda a facut una dintre rarele sale declarații. De-a lungul anilor, Gina Pistol a avut numeroase relații de iubire, insa niciuna nu a rezistat probei timpului. De ceva vreme, Gina Pistol se iubește cu Smiley , insa blonda a fost…

- "Si in trecut am avut o relatie buna cu Banca Nationala. Discutii trebuie sa existe si schimbul de informatii de o parte si de alta trebuie sa existe. Eu chiar vreau sa am o discutie, in perioada urmatoare, la nivelul Bancii Nationale, cu toti colegii din Banca Nationala, pentru a vedea care este…

- Cunoscutul prezentator de televiziune și director al postului de televiziune Antena 3 a fost filmat, cu ani in urma, pe vremea cand ținea discursuri despre Dumnezeu. Mihai Gadea este cunoscut publicului telespectator din postura de prezentator de televiziune la Antena 3. Insa, acesta este absolvent…

- In aceasta dimineata, Razvan Simion "a scapat porumbelul" in cadrul editiei matinalului de la Antena 1. Prezentatorul TV a dezvaluit in timp ce vorbea cu unul dintre invitati ca Mihai Bendeac i-a lovit masina colegului sau de prezentare, Dani Otil. Marturisirea-bomba a fost facuta in gluma, dar, nu-i…

- Potrivit acestora, baronii cu influenta in partid sunt nemultumiti ca n-au primit ministere, in detrimentul liderilor interimari de filiale, pe care a contat Liviu Dragnea in razboiul cu fostul premier Mihai Tudose. Discutii pe aceasta tema ar fi avut loc inclusiv miercuri seara, la o intalnire a liderilor…

- Ce se intampla cu sporurile pentru profesori? Guvernul Romaniei le va reglementa in zilele urmatoare printr-o Hotarare de Guvern dedicata exclusiv acestui aspect. In ultimele zile au aparut foarte multe discutii legate de sporurile pentru profesori, iscate mai ales de anularea sporului pentru calculator…

- Dan Negru critica vedetele TV in varsta, dupa ce a dat de pamant cu politicienii , și recunoaște ca una din marile lui dorințe este sa imbatraneasca frumos, fiindca e plin showbizul de persoane ridicole și n-ar vrea sa ajunga sa se numere printre ele! Prezentatorul de la Antena 1 da de pamant cu pensionarele…

- "Am solicitat de luni un raport oficial, daca e sa judecam ca niste oameni normali, eu cred ca daca eram ministru de Interne ii dadeam pe toti afara, era de inteles ca sub imperiul furiei.(....) Daca ai trecut de momentul ala incepi sa devii rational. Am cerut doamnei ministru de luni un raport oficial,…

- Daca marți dimineața a fost invitata la ProTV, la emisiunea “Vorbește lumea” ( toate detaliile AICI ), Denisa Moga, o tanara artista din Sebeș, a fost prezenta, marți seara, la PrimaTV, in cadrul programului Focus Magazin, unde și-a promovat cea mai recenta piesa, intitulata “Singuri”. ( piesa și videoclipul…

- Bucurie uriasa pentru fanii de la MPFM! Celebrul reality-show matrimonial va incepe in curand sa fie difuzat pe Antena 1, iar Mirela Vaida va fi cea care va prezenta si cea care le va da cele mai interesante si utile sfaturi concurentilor care vor veni in casa dragostei ca sa isi intalneasca jumatatea.…

- Dupa numeroase zvonuri si incertitudini, cel mai iubit show din Romania „Mireasa pentru fiul meu” revine dupa o pauza de cateva luni bune. Mirela Boureanu Vaida se intoarce la carma emisiunii ce a facut-o celebra! Anuntul a fost facut de cei de la Antena 1! E oficial! Cel mai iubit reality-show de matrimoniale…

- Consulul onorific al Madagascarului in Romania a declarat pentru Antena 3 ca Radu Mazare ar putea fi extradat oricand si nu va primi azi politic in Madagascar, avand in vedere ca in aceasta tara nu exista notiunea de azil politic. Nu a venit la noi ca sa ceara o viza, nici nu a venit personal la ambasada.…

- Consulul General Onorific al Republicii Madagascar in Romania, Serge Rameau, ii da o veste foarte proasta lui Radu Mazare. Acesta a declarat, pentru Antena 3, ca in țara pe care o reprezinta nu exista noțiunea de azil politic. Astfel, in baza unui cadru legal stabilit la nivelul UE, Romania poate cere...

- Noul sezon al show-ului „Aici eu sunt vedeta” va avea un nou prezentator. Antena 1 a anuntat oficial inlocuirea lui Dan Bittman cu Cosmin Selesi. Emisiunea, realizata dupa formatul Big Star's Little Star, a debutat la Antena 1 pe 12 octombrie cu Dan Bittman prezentator.

- Prezentatorul de televiziune a reacționat vehement cu privire la artiștii din Romania care incaseaza sume fabuloase de la primarii pentru a susține un concert. In urma cu ceva timp, celebra cantareața Andra a fost in centrul atenției dupa ce s-a aflat ca a avut un contract fabulos cu o primarie locala,…

- Prezentatorul de televiziune a scris pe Facebook, in urma cu scurt timp, ca se simte onorat ca un gigant mondial cum este Netflix a postat, pe Facebook, un mesaj despre ”Revelionul cu Dan Negru”. Netflix este urmarit la nivel mondial de aproape 42 de milioane de oameni. Mesajul a fost postat…

- Simona Gherghe a facut un anunț mult așteptat pentru toiți fanii ei. Vedeta le-a dezvaluit data la care urmeaza sa reapara pe micile ecrane. Prezentatoarea de televiziune Simona Gherghe a facut o pauza de televiziune anul trecut dupa ce a devenit mamica pentru prima oara. Ea a adus pe lume o fetița…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a declarat miercuri la Antena 3 ca este „posibil” ca in 2018 sa faca pasul și sa se casatoreasca.In vara, Liviu Dragnea declara tot pentru Antena 3 ca iubește o „fata blonda”. „Fata blonda” se numește Irina Alexandra Tanase și are 25 ani, fiind mai tanara cu…

- Mircea Radu (49 de ani), colegul Marinei Almasan la emisiunea "Femei de 10, barbati de 10" (TVR 2), difuzata in fiecare zi, de luni pana vineri, de la ora 16.40, și-a dat oficial demisia, informeaza Click. Prezentatorul n-a rezistat ofertei pe care a primit-o de la Antena 1, postul TV de care…

- Prezentatorul tv are doi baieți, din doua casnicii. Cove vorbește despre fiii sai și despre ce preocupari au aceștia. Cove este un tata fericit, preocupat, la randu-i, de creșterea celor doi copii. Are doi baieți, Bogdan (9 ani), din prima casnicie, și Mihaița (doi ani), pe care-i ”supravegheaza” indeaproape.…

- Dupa ce Legea a trecut de plenul Senatului, Mircea Badea s-a aratat foarte mulțumit de actul normativ. El a subliniat ca mai mulți politicieni de la PSD și ALDE au dat dovada de curaj și au trecut peste Liviu Dragnea care e ”foarte moale”. "Sunt foarte bucuros pentru Legea raspunderii magistraților,…