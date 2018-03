Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar in varsta de 20 de ani, care plecase in Marea Britanie la munca, și-a gasit sfarșitul intr-un mod brutal, dupa ce a fost injunghiat mortal. El a sarit in apararea unui prieten, in timpul unei altercații, iar medicii n-au mai putut face nimic pentru el.

- Un echipaj SMURD a intervenit, miercuri seara, pentru salvarea unui barbat care avea pierderi de sange dupa ce s-a taiat cu drujba, persoana fiind transportata la spital. „In aceasta seara (miercuri seara-n.r.) pompierii vranceni au intervenit cu promptitudine in doua misiuni. Prima a fost in com. Cotești,…

- Andrei Gheorghe, despre care s-a spus ca avea probleme cardiace și suferise mai multe infarcte, ar fi putut fi salvat. Aceasta este parerea medicului Tudor Ciuhodaru. Andrei Gheorghe a incetat din viața la varsta de doar 56 de ani . Trupul neinsuflețit al lui Andrei Gheorghe a fost descoperit la locuința…

- Cunoscutul avocat, Daniel Ionașcu, a suferit un accident grav de mașina in urma cu puțin timp. Barbatul a fost transportat de urgența la spital și este operat de urgența in aceste momente. Daniel Ionașcu a fost dus de urgența la Spitalul Floreasca din București, dupa ce a suferit un accident grav de…

- De o intervenție mai puțin obișnuita au avut parte pompierii din municipiul Dorohoi, județul Botoșani. La insistențele a doi copii care auzeau, de mai multa vreme, schelalaitul unor caței, in apropierea locului in care se jucau, lucratorii ISU au sosit in zona cu pricina.

- Anca Parghel a murit in 2008, in urma unui cancer ovarian foarte agresiv, care a rapus-o la numai șase luni dupa ce a fost descoperit. Cu cațiva ani inainte, ea reușise sa invinga un cancer la san. Solista avea numai 51 de ani, iar in ultimele luni de viața i-au fost alaturi cei doi baieți ai ei, Tudor…

- O mama se lupta pentru viața fetiței ei de doar 9 ani. Ionela Coșareanu vrea cu disperare sa-și salveze copila, care urmeaza sa fie operata, dar nu are posibilitați. Jandarmeria Romana a publicat o scrisoarea femeii și spera ca ii o vor putea ajuta pe fetița ei. Tatal ei este plutonier major, iar jandarmii,…

- Stephen Hawking, unul din cei mai cunoscuti fizicieni si cosmologi contemporani, profesor la Universitatea Cambridge, a decedat la varsta de 76 de ani, a anuntat familia acestuia, relateaza presa internationala, potrivit Mediafax . Fizicianul s-a stins din viata in liniste la locuinta sa din Cambridge…

- Celebritatile au acceptat invitatia lansata de antrenoarea de Kangoo Jumps pentru a ajuta copiii bolnavi de cancer aflați in grija Asociației M.A.M.E.! Kinga Sebestyen va dona, alaturi de instructorii de Kangoo Jumps parteneri din intreaga țara, taxele de participare la clasele de Kangoo Jumps din aceasta…

- Celebrul actor rus Oleg Tabakov, cunoscut pentru rolurile sale din filme cult din epoca sovietica, a decedat luni la varsta de 82 de ani, a anuntat Teatrul de Arta din Moscova al carui director artistic a fost.

- Pe atunci, Madalina sustinea ca isi doreste sa traiasca pentru fiica ei, scrie fanatik.ro. Fosta iubita a lui Nicolae Guta a trecut cu bine peste acest episod, iar acum isi vede linistita de viata ei. Beyonce de Romania si-a schimbat look-ul, la fel ca orice femeie care isi doreste sa inceapa un…

- Romanița Iovan a fost insarcinata cu iubitul ei, dar a pierdut copilul. Aceasta a vorbit pentru prima oara, intr-un interviu acordat revistei VIVA!, despre cel mai delicat moment din viața acesteia. Designer-ul nu s-a casatorit cu Iulian Gogan, așa cum s-a spus, deși traiesc o frumoasa poveste de dragoste…

- Beatrice are 46 de ani, este o femeie divorțata, mama a 2 copii. De meserie este contabila, dar in prezent este in concediu medical. A fost diagnosticata cu cancer la san, iar in luna octombrie 2017 a terminat ultima serie de chimioterapie.

- Ticy a trecut prin momente terifiante in avionul in care se afla, la intoarcerea din Milano catre Romania. Celebrul manelist venea de la un concert și a povestit la "Agenția Vip" experiența de coșmar prin care a trecut.

- O femeie a cazut intr-un puț, in Ciolpani, intr-o zona din apropierea manastirii din localitate. Pompierii au fost alertați și intervin la fața locului pentru a o salva. Incidentul a avut loc, sambata dupa-amiaza, in localitatea Ciolpani, județul Ilfov. O femeie, in varsta de 62 de ani, a cazut intr-un…

- Actorul britanic Stephen Fry a dezvaluit ca se recupereaza in urma unei operatii efectuate in ianuarie dupa ce a fost diagnosticat cu cancer de prostata, potrivit The Hollywood Reporter, citat de NEWS.RO.Citeste si: Decizie SURPRINZATOARE a Ministerului Justitiei, dupa blocajul total al site-ului…

- Narelle Krikhoff, in varsta de 53 de ani, a suferit recent o operație complicata, in urma careia medicii i-au taiat o parte din nas. Femeia, care purta ochelari de vedere, a fost diagnosticata cu un cancer de piele agresiv, in ciuda faptului ca folosea crema cu protecție solara in mod normal.…

- Narelle Krikhoff (53 ani) din Australia a suferit recent o operație complicata, in urma careia medicii i-au taiat o parte din nas. Femeia, care purta ochelari de vedere, a fost diagnosticata cu un cancer de piele agresiv, in ciuda faptului ca folosea crema cu protecție solara in mod normal. Cand a vazut…

- Sir David Attenborough va prezenta o noua serie in cinci parti care va urmari vietile mai multor animale si care va fi difuzata la BBC in cursul acestui an, relateaza luni Press Association. Prezentatorul si naturalistul ii va duce pe spectatori in viata cate unuia dintre cele cinci animale…

- Fetita de noua ani din localitatea ieseana Raducaneni, ai carei parinti au refuzat sa o mai trateze desi era bolnava de cancer in stadiu avansat, a murit. Starea ei s-a agravat in ultimele saptamani si nu a mai putut fi salvata. Purtatorul de cuvant al Directiei Generale de Asistenta Sociala sI Protectia…

- Prezentatorul de televiziune Mircea Badea a facut declarații cu totul neașteptate la emisiunea pe care o are la TV, dand de ințeles ca se gandește sa se retraga. Mirccea Badea, care formeaza un cuplu in viața de zi cu zi cu Carmen Bruma , este prezent pe micile ecrane de foarte mulți ani. In ediția…

- De curand, postarea unui tinere din Scoția a impresionat sute de mii de utilizatori Facebook din intreaga lume. Kimberley Mcphillips a atras atenția asupra unei probleme care i-a intristat peste masura pe cei din familia sa. Ea a povestit cum, pe 24 august 1990, verișorul ei de trei ani, Jamie, a fost…

- Ieri a fost o zi plina pentru Prințul Harry și logodnica sa, Meghan Markle. Aceștia au ajuns in Scoția, unde au participat la mai multe evenimente oficiale. La unul dintre ele, cei doi s-au intalnit cu fondatoarea unei organizații caritabile, care a emoționat-o peste masura pe fosta actrița. Meghan…

- Cantareata de muzica populara Mariana Pitigoi Maracine a incetat din viata vineri, iar duminica a fost condusa pe ultimul drum. Au participat la funeralii rude si prieteni, au lipsit, insa, colegii de breasla. Considerat drept ”fiul adoptive” al artistei, Marius Baldovin i-a aratat cu degetul pe aceia…

- Eduard Ifrim este un baiețel extrem de simpatic, cu o poveste de viața uluitoare. Deși are doar patru anișori, micuțul știe deja ce inseamna sa lupte pentru supraviețuire. Din cauza bolii grave care i-a atacat organismal inca de la varsta de doi ani, puștiul s-a transformat, in doar cateva luni, intr-un…

- A mers cu baietelul la stomatolog si l-a luat de acolo fara viața! Povestea lui este infioratoare. Ce i-au facut medicii: Un baietel in varsta de doar 2 ani, a murit subit in urma unei vizite la cabinetul stomatologic. Parintii nu inteleg cum a fost posibil ca cel mic sa moara, mai ales ca il stiau…

- Nicola Mendelsohn a marturisit ca sufera de o forma de cancer al leucocitelor cu dezvoltare lenta care este rar intalnita. Ea a fost diagnosticata de mai bine de un an, iar de atunci viața ei s-a schimbat considerabil. Deși este multimilionara, banii sai nu-i pot cumpara sanatatea. "In urma…

- Mai putin de 30% dintre pacientii diagnosticati cu cancer de sange au un donator compatibil in familie, pentru restul de 70% singura sansa la viata fiind gasirea unui donator compatibil neinrudit, din registrele donatorilor de celule stem hematopoietice.

- Mesaj pentru ministrul Sanatații: Luptați pentru fiecare bolnav de cancer din Romania ca și cum ar fi copilul dumneavoastra Deputatul Emanuel Ungureanu i-a transmis un mesaj noului ministru al Sanatații, Sorina Pintea. Deputatul USR Emanuel Ungureanu a postat pe Facebook un mesaj adresat noului…

- Fostele blocuri de altadata sunt, astazi, grav deteriorate. Iti e greu sa crezi ca aceasta localitate inca era una plina de viata, in urma cu 15-20 de ani. Daca au fost candva noi, tencuiala a cazut de pe aceste blocuri demult, așa ca acum arata ca un om descarnat. Viu? Mort? Numai Bunul Dumnezeu…

- Suedezul Ingvar Kamprad, fondatorul renumitei firme de mobila Ikea, s-a stins din viața la vârsta de 91 de ani. Celebrul om de afaceri a murit în somn, în propria lui locuința din sudul Suediei, potrivit TheIndependent. Ingvar Kamprad era considerat, în…

- Simona Halep a vorbit, dupa înfrângerea de la Australian Open, despre problemele pe care le-a avut. ”Am avut 4-3, am avut serviciul, dar energia nu a mai fost si puterea în picioare s-a dus. Mi-am dorit foarte mult, dar corpul nu a mai…

- Cristian a intrat cu media 10 la cel mai bun liceu din Braila. A fost primul pe lista si isi dorea sa performeze an de an. Prima zi de liceu a fost zdruncinata de o veste cumplita. A aflat ca sufera de cancer la plamani. Timp de doi ani, Cristian si-a petrecut zilele mai mult prin spitale,…

- Un tânar de 19 ani din Rusia a povestit gestul înfricoșator pe care l-a comis. Acesta și-a strangulat fosta iubita pâna a lasat-o fara suflare, iar apoi a întreținut relații intime cu trupul ei neînsuflețit. Criminalul le-a povestit acest lucru parinților…

- Prima impresie poate fi greu de schimbat, insa un grup de patru adolescente au facut tot ce le-a stat in putința in aceasta privința. Pentru a sarbatori intoarcerea acasa, fetele, toate in varsta de 13 ani, au mers impreuna la un restaurant, unde au fost tratate foarte bine de ospatarul care le-a servit.…

- Prezentatorul de televiziune Cosmin Cernat a avut parte de o drama imensa in viața lui, atunci cand și-a pierdut mama, care a fost rapusa de cancer. Cosmin Cernat este cunoscut din postura de prezentator al emisiunii Exatlon Romania , de la Kanal D, dar și de comentator sporti. Un secret dureros despre…

- O celebra actrița de la Hollywood a incetat din viața.Este vorba de o caștigatoare a premiului Oscar, Dorothy Malone, cea care s-a stins la varsta de 92 de ani. Actrița, devenita celebra pentru aparițiile in Written on the Wind, Basic Instinct și Peyton Place, a murit din cauza naturale,…

- Medicul specialist gastroenterolog Andrei Groza face parte din noua generație de cadre medicale, generație in care ne punem speranțele ca va schimba, puțin cate puțin, din imaginea medicului “zeificat”, la care se poate ajunge doar apeland la relații sau, evident, cu “plicul”. L-am cunoscut deloc intamplator,…

- Dana Chera, fosta Grecu, a trecut recent printr-un divort de Bogdan Grecu, tatal copiilor ei, apoi si-a refacut viata alaturi de un medic din Pitesti. Prezentatoarea pare ca se simte foarte bine si ca a trecut repede peste separarea de fostul sot. In prezent, vedeta de la Antena 3 a inceput recent o…

- Și-ar da și viața, daca astfel ar putea sa o salveze, de la moarte, pe cea care a nascut-o! E drama pe care e nevoita s-o traiasca o fata care munceste inca de la varsta de 14 ani, doar ca sa o mai tina pe mama ei in viata. O mama care simte ca are zilele numarate.

- George Alagiah, prezentator BBC, a urmat un lung tratament impotriva cancerului, insa acesta din urma a recidivat. Prezentatorul a fost diagnosticat cu cancer in anul 2014, insa clipele de cosmar nu au luat sfarsit.

- Celebrul numerolog Mihai Voropchievici a dezvaluit faptul ca liniile din palma nu mint niciodata și sunt capabile sa iți dezvaluie viitorul! Ai curaj sa afli ce te așteapta in funcție de zodie?

- O tanara de 23 de ani din Pitesti, diagnosticata imediat dupa ce a nascut cu sarcom alveolar de parti moi, o forma rara de cancer, cu metastaze, s a stins din viata miercuri, intr o clinica din Turcia, potrivit Digi 24.Cristina Manea a nascut, prin cezariana, o fetita perfect sanatoasa, in vara anului…

- "Viata nu-mi mai ofera mare lucru. Am cunoscut tot, am vazut totul. Urasc epoca asta", a explicat actorul in varsta de 82 de ani la finalul interviului cu Valerie Trierweiler intitulat "Moi, Delon: l'interview de sa vie".

- Cristina Manea a fost o tanara din Pitești care a aflat ca sufera de o forma rara de cancer chiar in ziua in care și-a adus pe lume fetița. Aceasta a pierdut lupta cu boala și a murit. Cristina Manea, o tanara din Pitești, a aflat ca are cancer, in ziua in care a nascut . Viața a lovit-o crunt pe Cristina…

- Piers Morgan (52 de ani), un cunoscut jurnalist din Marea Britanie, a dezvaluit ca a fost salvat de cancer de o telespectatoare care a observat ceva îngrijorator la apariția sa în timp ce îi urmarea emisiunea. O experta în boli de piele l-a vazut la televizor…