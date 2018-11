Stiri pe aceeasi tema

- Momente delicate pentru jurnaliștii din Turcia! Sukru Oytan a suferit un infarct in timp ce modera o emisiune in direct. Nenorocirea s-a petrecut la doar 10 zile dupa ce medicii i-au implantat un stimulator cardiac. Prezentatorul este in spital acum, iar starea lui este stabila. Scenele dramatice s-au…

- Prezentatorul unei emisiuni de sport din Turcia a facut un infarct in timp ce se afla in direct la TV. Barbatul a suferit un atac de cord și s-a prabușit la podea, sub privirile stupefiate ale colegilor sai de platou, scrie digi24.ro.

- Andra a transmis un mesaj cutremurator, la scurt timp dupa ce prezentatorul meteo de la ProTV, Florin Busuioc, a facut infarct. Florin Busuioc a suferit un infarct in timpul unui spectacol, in Craiova, marți seara! Starea actorului in varsta de 56 de ani este grava. Dupa primul atac de cord, in urma…

- Florin Busuioc a suferit un infarct miocardic la Craiova in timpul unui spectacol. Busu a inceput sa se simta rau, chiar in timp ce era pe scena. Ambulanța a ajuns la fața locului de urgența și prezentatorul TV a fost stabilizat, informeaza sursele Antena 3. Acesta este in drum spre spital…

- Florin Busuioc a suferit un infarct, mar:i searE, in timpul unui spectacol la Craoiva. Prezentatorul a fost resuscitat de medici "i dus de urgen:E la spital, pentru a fi supus unei interven:ii chirurgicale.

- Momente dificile in direct, la o televiziune de stiri. Unul dintre invitati a lesinat din senin. Glenn Hoddle, pentru ca despre el este vorba, unul dintre cei mai mari fotbalisti din istoria Angliei a facut infarct.

- Telespectatorii lui Mihai Morar au avut parte in aceasta seara de o surpriza de proportii! In direct, la emisiunea "Rai Da Buni", in timp ce Anca Neacsu isi prezenta garderoba de toamna si costumasele de scena sau pe cele ale dansatoarelor, Mihai Morar a imbracat doua dintre articolele blondinei, spre…

- Ministrul francez al Mediului, Nicolas Hulot, a demisionat brusc, in timp ce se afla in direct la un post de radio. Anuntul neasteptat al ministrului l-a luat prin surprindere chiar si pe presedintele Emmanuel Macron, relateaza BBC News.