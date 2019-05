Prezentatorul BBC Radio 5, Danny Baker, in varsta de 61 de ani, a fost concediat dupa ce a postat un mesaj considerat rasist pe Twitter, despre noul bebeluș regal. Baker a postat o imagine in care il compara pe Archie Harrison, fiul Prințului Harry și al lui Meghan Markle, cu un cimpanzeu. Mai apoi, aceasta postare a fost ștearsa. Utilizatorii rețelei de socializare au considerat ca prezentatorul de radio și-a batut joc de moștenirea rasiala a Ducesei de Sussex. „Tocmai am fost concediat de la BBC 5 Live”, a anunțat Danny Baker pe Twitter. Controversa a aparut la scurt timp dupa ce Prințul harry…