Stiri pe aceeasi tema

- ''Oamenii au apelat la Twitter pentru a-si exprima frustrarea si furia lor impotriva lui Conrad si, in loc sa le adreseze lui, eu sunt cel care le primeste'', a declarat in emisiunea sa matinala Nick Conrad, prezentator in cadrul unei statii locale a BBC. El a adaugat ca a primit 'amenintari cu…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a explicat ca, spre deosebire de Liviu Dragnea, el nu a fost amenințat cu moartea.”Daca ma intrebați, amenințare cu moartea, așa, oficiala, nu am primit. Dar in ultima perioada, dat fiind faptul ca in societate s-au radicalizat lucrurile au mai fost…

- Consilierul economic al premierului, Darius Valcov, susține ca liderii puterii sunt supuși la presiuni, susținand ca Liviu Dragnea a fost amenințat cu moartea. "Presiunile sunt enorme. De la amenințari cu moartea pana la șantaj la familie. Eu nu am fost amenințat, dar președintele…

- In cea mai recenta postare de pe contul sau de Facebook, Marian Godina, polițistul devenit cunoscut pentru postarile sale din mediul virtual, a transmis un mesaj dur la adresa Jandarmeriei, dupa ce in ultima perioada a primit amenințari de la mai mulți oameni ai legii. Mai mult decat atat, polițistul…

- Este mesajul postat de iubitul artistului. Ce l-a determinat pe Fadi Fawaz sa scrie asta, la un an si jumatate de la moartea artistului? George Michael si iubitul sau, Fadi Postarea de pe Twitter a lui Fadi vine dupa ce varul lui George Michael a dezvaluit ca faimosul artist nu i-a lasat nimic prin…

- Cutremur in Bali, duminica dimineața, 29 iulie. Cel putin 10 victime au murit in urma seismului și mai mulți raniți au fost transportați de urgența la spital.Cutremurul s-a produs cu putn timp inaintea orei locale 7:00 si a afectat in principal insula turistica Lombok situata la aproximativ 40 de kilometri…

- Zeci de oameni au venit, sambata, la Cimitirul Bolovani din Ploiesti, la mormantul Madalinei Manole, la opt ani de la moartea artistei. Oamenii au adus flori si au aprins lumanari, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Legislatia permisiva si modul in care anchetatorii o aplica dau aripi aradenilor certati cu legea. Apar tot mai des evenimente reprobabile in care oamenii ii ameninta pe politisti, sar la bataie sau ii injura pe oamenii legii. Iar procurorii care ancheteaza aceste dosare, ori judecatorii care trebuie…