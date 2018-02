Stiri pe aceeasi tema

- Marina Almașan a comentat pe marginea problemelor de sanatate ale Mirabelei Dauer. Prezentatoarea de televiziune a afirmat ca se simte ușor vinovata. Celebra cantareața Mirabela Dauer a fost operata de curand din cauza unor probleme la rinichi. Despre problemele de sanatate ale Mirabelei Dauer, care…

- Ionela Prodan se afla inca sub supraveghere medicala, insa fiica sa sustine ca in curand va fi externata. Anamaria Prodan a vrut sa le arate tuturor ca zvonurile conform carora mama ei se simte rau nu sunt adevarate, asa ca posteaza fotografii cu cantareata de muzica populara pe paginile ei de pe…

- O femeie de 33 de ani a ajuns joi dimineata la spital cu arsuri de gradul I si II in urma unei explozii produse la locuinta sa din localitatea Hintasti, neurmata de incendiu, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava, Alin Galeata. Victima a fost transportata…

- Anca Radulescu e cumnata Mihaelei Radulescu. Diva de la Monaco nu a fost la nunta acesteia cu fratele sau, insa cele doua au ajuns sa se cunoasca la spital. Anca Radulescu este de profesie make-up artist și este soția fratelui Mihaelei Radulescu, Florin. Intre cele doua exista o relație foarte apropiata,…

- Iuliana Valeria Popa s-a stins din viata intr-un spital din Bucuresti, dupa ce a cazut din picioare, fara sa manifeste vreun semn de boala. A fost dusa cu ambulanta la un spital, in coma, pe 11 ianuarie, dar medicii n-au mai putut face nimic, ea decedand pe 24 ianuarie. iuliana Valeria Popa era studenta…

- Cel puțin 41 de persoane au murit și alte cateva zeci sunt ranite dupa ce un incendiu puternic a izbucnit la un spital de cardiologie, la camera de urgențe. Bilanțul continua sa creasca, iar pompierilor le-a trebuit mai bine de trei ore pentru a opri flacarile puternice.

- Gabriela Cristea și familie ei locuiesc intr-o super vila, iar vedeta a dezvaluit care este cea mai scumpa investiție pe care a facut-o pentru casa. Prezentatoarea de televiziune Gabriela Cristea, despre al carei salariu la Kanal D s-a aflat de curand , este casatorita cu muzicianul Tavi Clonda, impreuna…

- Toni Braxton, cea care a cucerit milioane de fani cu celebra și nemuritoarea melodie Unbreak my heart și a reușit performanța de a caștiga 7 premii Grammy, arata senzațional la 50 de ani, in ciuda problemelor grave de sanatate cu care se confrunta de 8 ani. Artista a fost diagnosticata in 2010 cu lupus,…

- Binecunoscuta interpreta de muzica lautareasca Gabi Lunca a avut probleme de sanatate și a petrecut Anul Nou in spital. Gabi Lunca, care s-a pocait dupa ce i-a murit un copil , este una dintre marile artiste din lumea muzicii lautarești din Romania. Gabi Lunca, care a fost in scandal cu solista de…

- Surse judiciare au declarat, miercuri, ca incidentul a avut loc marti seara, iar politistul batut a fost internat în stare grava la spital si transferat la o unitate medicala din Cluj-Napoca. ”Parchetul de pe lânga Tribunalul Salaj a deschis un dosar penal pentru loviri si…

- Un puști de 15 ani a murit, dupa ce medicii l-au diagnosticat cu o forma ușoara de gripa și l-au trimis acasa. Sean Hughes, din Dublin, fusese adus la spital saptamana trecuta, iar medicii i-au dat...

- Prezentatoarea show-ului „Bravo, ai stil!”, Ilinca Vandici, a avut un an extraordinar din toate punctele de vedere. Relatia cu sotul ei a evoluat frumos, iar micutul Zian a intregit tabloul fericirii in familie. Ilinca Vandici radiaza de fericire. Se vede ca este o femeie implinita care traieste atat…

- Oana Roman trece iar prin momente grele, dupa ce a ajuns zilele trecute cu fetita ei la spital, acum a avut nevoie din nou de ajutorul medicilor. De aceasta data, ea este cea care acuza probleme de sanatate si nu se simte bine deloc.

- Incident incredibil petrecut in Arges. Duminica seara, un barbat a ajuns sa isi bage sora gravida in spital. Totul s-a petrecut la Leordeni. Barbatul a venit acasa, asta dupa ce se pare ca bause ceva inainte. De aici a pornit si un scandl, vicitma cazanmd sora acestuia. Femeia ce era insarcinata…

- Un incendiu cu urmari grave a avut loc aseara, in localitatea timișeana Comloșu Mare. Un copil a ajuns cu arsuri mari la spital, iar pagubele materiale au fost insemnate. Baiatul, in varsta de 14 ani, a incercat sa aprinda focul in casa in care locuiește cu familia sa. Copilul a aruncat cu benzina…

- Dana Grecu este din nou o femeie libera, dupa ce a decis sa divorțeze de soțul ei. Realizatoarea tv a facut dezvaluirea in direct la tv. Citeste si Cele mai fierbinti aparitii la plaja in 2017. Dana Savuica, Bianca Dragusanu, Valentina Pelinel, Elena Udrea... FOTO "Daca toata lumea…

- O femeie din Statele Unite a impresionat pâna la lacrimi o lume întreaga, când s-a maritat, înainte de Craciun, pe patul de spital, îmbracata în rochia de mireasa, pentru ca doar câteva ore

- Un grav accident de circulatie s-a produs noaptea trecuta, in sectorul Buiucani al Capitalei. Doua masini au fost facute zob, dupa ce s-au ciocnit la intersecția strazilor Ion Creanga și Eugen Coca.

- Doua accidente de circulație au avut loc in aceasta seara, in jurul orei 19:30, in municipiul Dej. Doar o persoana a fost dusa la spital. Primul eveniment rutier s-a petrecut la intersecția strazilor Valcele și Crangului, in zona benzinariei OMV. Din primele informații, un biciclist in varsta de 37…

- Prezentatoarea emisiunii "Acces Direct", Mirela Vaida, și artistul Nicolae Voiculeț au facut un duet de senzație, in a doua zi de Craciun! Cei doi au interpretat doua melodii ale folclorului romanesc.

- Un politist din Arad a ajuns la spital, dupa ce un individ la taiat la ambele maini cu o maceta. Agentul in varsta de 32 de ani era era angajat la postul de poliție din comuna aradeana Vladimirescu, insa cand a fost atacat se afla in timpul liber. Conflictul a izbucnit in club, in momentul…

- Un elev de 14 ani din Iasi a fost luat cu ambulanta de la scoala, pentru ca lesinase dupa ce a baut palinca.Surse afirma ca elevul de 14 ani ar fi consumat palinca. De asemenea pacientul a fost adus cu alcoolemie de 1,68 la mie, aflandu se si in hipotermie, iar in acest moment nu se stie cum a fost…

- Componentii echipei noastre nationale nu stau departe de fotbal nici in vacanta. Eugeniu Cebotaru, Andrei Cojocari, Gheorghi Ovseannicov si deja fostul component al primei reprezentative Gheorghe Boghiu le-au predat copiilor din Balti o lectie de fotbal.

- Mirela Vaida trece prin niste momente delicate, de cand baietelul sau, Vladimir, este bolnavior. Prezentatoarea TV a ajuns din nou la spital cu micutul, unde i s-au facut perfuzii. Mirela Vaida a avut parte de o zi agitata ieri, iar in loc de buna meritata odihna, a primit o veste trista. Dupa ce a…

- NEWS ALERT Magistratii din Cluj protesteaza impotriva legilor justitiei: "Suntem cu ochi pe voi!" FOTO/VIDEO Magistratii din Cluj, in funte cu judecatorul Cristi Danilet, sefa DNA Anca Marincean si seful DIICOT Florin Manoila, protesteaza la aceasta ora, in fata Tribunalului Cluj, impotriva modificarilor…

- Accident rutier produs in aceasta dimineata pe DN 2 E85. Din primele date, un autoturism condus de un barbat de 49 ani din Padina, a fost lovit din spate de un autoturism condus de un barbat de 59 ani din Prahova, iar acesta a fost lovit din spate de o autoutilitara condusa de un barbat de 57 ani din…

- Este zi de doliu pentru intreaga țara! Mirela Vaida este foarte afectata de moartea Regelui Mihai, așa ca ține cu strictețe prima zi de doliu național. Prezentatoarea TV s-a imbracat in negru in cadrul emisiunii „Acces Direct” și a spus cateva cuvinte cu privire la Majestatea Sa Defuncta. „Este o zi…

- Un barbat de 58 de ani a depasit o masina, insa in momentul in care a incercat sa revina pe banda sa de mers a pierdut controlul asupra volanului patrunzand pe contrasens si intrand in colziune cu un alt vehicul. Din nefericire, el a decedat, iar soferul ce circula regulamentar a fost ranit.

- Toti cei care i-au cunoscut pe Dan si fiul lui, morti intr-un acciden grav in Suceava, sunt in stare de soc. Nimanui nu ii vine sa creada ca s-au stins din viata. Mama micutului este la spital, in stare grava.

- Anca Serea se confrunta cu probleme de sanatate ce o fac sa ajunga saptamanal la spital. Prezentatoarea tv sufera de carente de fier (anemie) si, pentru ca nu poate ingera pastile, trebuie sa faca perfuzii la spital. Probabil din pricina suprasolicitarii, dar si a alimentatiei precare, Anca Serea a…

- Dupa donatia de haine pe care aceasta a organizat-o recent, Oana Zavoranu a vrut sa faca un gest frumos pentru copiii bolnavi de cancer. Bruneta a mers la sectia de oncologie a unul spital din Bucuresti si a inceput sa imparta cadouri. Micutii si povestile lor au impresionat-o. Nu si-a putut stapani…

- Explozie in Onești, județul Bacau. O deflagrație puternica a avut loc, joi, intr-un bloc de locuințe din municipiul Onești, in timp ce doi barbați incercau sa repare un frigider. Suflul exploziei a spart toate ferestrele apartamentului și a distrus intreaga structura a geamurilor de la balcon. Doua…

- Andreea Berecleanu este casatorita cu un chirurg estetician, insa a marturisit ca nu a apelat niciodata la operatiile de infrumusetare. Prezentatoarea TV spune ca este naturala si ca nu se gandeste sa-si faca vreodata vreo interventie estetica. A

- Un sofer care consumase bauturi alcoolice sau alte substante interzise a facut obiectul unor scene tragicomice. S-a intamplat in seara zilei de 30 noiembrie, pe o strada in apropiere de magazinul Lidl, din cartierul Obcini al municipiului Suceava. In jurul orei 18.00, politistii au fost sesizati ...

- Brigitte Sfat și-a ingrijorat fanii, dupa ce a postat o imagine cu ea, pe perfuzii. Brigitte Nastase, BATUTA de SOT. "Mi-am vazut moartea cu ochii!" "Doamne ajuta!", este mesajul pe care Brigitte Sfat l-a postat pe o rețea de socializare. Sotia lui Ilie Nastase nu a dat insa sa mai…

- O eleva in varsta de 16 ani, din Barlad, a ajuns in coma alcoolica la spital dupa un chef la care a consumat mai multe shot-uri cu tuica. Adolescenta de 16 ani, eleva la un liceu din Barlad, a fost adusa de prieteni in noaptea de 26 noiembrie, aproape de miezul noptii, in coma alcoolica, la…

- Prezentatoarea emisiunii “Vedeta populara” de la TVR 1, Iuliana Tudor, are o casnicie fericita și face tot posibilul sa ii transmita fiului sau valorile fundamentale dupa care ea și-a ghidat viața. Iuliana Tudor a deprins diverse activitați din copilarie și se mandrește cu pastrarea acestor tradiții.…

- O explozie a avut loc duminica dimineața intr-un bloc din Piatra Neamț. Deflagrația nu a fost urmata de un incendiu. O persoana a ajuns la spital. Apelul la 112 a fost dat la ora 8:36. Dispeceratul Integrat ISU – Ambulanța al județului Neamț a fost anunțat cu privire la producerea explozii la un apartament…

- Fotbaliștii lui Dinamo il susțin pe tehnicianul Vasile Miriuța, a afirmat vineri, la o conferința de presa, fundașul grec Giorgos Katsikas, citat de site-ul clubului. "Ne-am concentrat pe antrenamente, știu ca atmosfera este un pic ciudata, dar trebuie sa lasam asta în urma…

- O femeie de 32 de ani, din comuna Valea Sarii, s-a rasturnat pe Șoseaua Vrancei, ieri, in jurul orei 14.30, in timp ce se afla la volanul unui autoturism. Conducatoarea auto, care este insarcinata in 25 de saptamani, a fost preluata de o ambulanța și transportata la spital pentru investigații. Ea a…

- O femeie de 73 de ani, in coma, și alte doua persoane sunt victimele unui accident rutier intamplat din cauza unei coliziuni violente dintre doua autoturisme, pe DN39 Constanța-Mangalia, la ieșirea din Lazu. Traficul rutier a fost intrerupt mai bine de o ora.

- Comunicat IPJ Constanta: La data de 18 noiembrie a.c., ora 21.25, un barbat de 55 de ani, din Constanta, a condus un autoturism pe bulevardul 1 Mai, dinspre soseaua Mangaliei catre bulevardul 1 Decembrie 1918, unde a surprins si accidentat grav o persoana care se angajase in traversarea strazii prin…

- Pompierii argentinieni au trebuit sa darame un zid pentru a permite unei femei de 490 de kilograme sa-și paraseasca casa pentru a fi internata in spital pentru tratament, a declarat presa locala, citata de AFP, scrie agerpres.ro.

- În mașina se aflau trei persoane: conducatorul auto - un tânar de 18 ani, un baiat și o fata, ambii având doar 16 ani. Potrivit dej24.ro, Fata în vârsta de 16 ani va fi trimisa mai departe la Cluj, existând suspiciunea ca a suferit o fractura de femur.…

- Claudiu Vaiscovici, fost jucator la Dinamo intr-o perioada in care performantele nu lipseau pentru echipa din Stefan cel Mare, nu-i menajeaza pe Ionut Negoita si Steliano Filip. Anuntul patronului alb-rosu, care a scos Dinamo la vanzare pentru doar doua milioane de euro, nu i-a…

- Scandal cu focuri de arma in Vrancea, dupa ce un politist a fost atacat de un infractor cu un topor. Politistul a trebuit sa se apere cu pistolul si l a impuscat in picior pe agresor, relateaza Romania TV.Politistii au fost solicitati sa intervina la un scandal in familie in comuna Rastoaca. Potrivit…

- Viorel Lis a fost operat de urgența, zilele trecute, dupa ce i s-a facut rau. Soția lui l-a dus la spital la primele ore ale dimineții și medicii au luat decizia de a interveni imediat. Viorel Lis a fost operat de colecist, insa nici el și nici soția lui nu au vrut sa vorbeasca despre acest subiect.…

- 16 copii care invața la Școala Generala din Piatra Fantanele susțin ca sunt batuți, jigniți și umiliți de invațatoarea lor. Unul dintre copii a ajuns la spital cu atac de panica, dupa ce au chemat dupa salvare parinții...