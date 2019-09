Stiri pe aceeasi tema

- La randul sau, presedintele roman i-a daruit liderului de la Casa Alba un stilou. Iohannis a probat sapca la intalnirea dintre delegatiile romana si americana. Conform imaginilor difuzate de Administratia Prezidentiala, presedintele si-a pus sapca pe cap in aplauzele oficialilor SUA prezenti la intalnire.…

- Viorica Dancila, presedintele PSD, il acuza pe Dan Barna, presedintele USR, ca a incercat sa castige capital politic pe seama cazului de la Caracal. Premierul se refera la faptul ca Barna a afirmat ca ar vrea sa creada ca daca el era presedinte, tragedia de la Caracal nu ar fi avut loc."Am…

- Ministrul Afacerilor Externe a atras atenția ca politica externa este a țarii, nu a Guvernului sau Președinției Romaniei și toți trebuie sa ințeleaga acest lucru. „Trebuie sa fie o colaborare instituționala corecta și cred ca nu avem de ce sa cream nici tensiuni, nici conflicte, doar pentru…

- "Noi avem maine o reuniune. E aproape sigur ca vom desemna pe Calin Popescu-Tariceanu candidatul nostru la Presedintia Romaniei, asa cum rezulta din sondaje si din intelegerile pe care, prealabil, le-am facut cu PSD. Calin Popescu-Tariceanu e singurul care poate coagula voturi din mai multe partide,…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a explicat duminica, la Antena3, calendarul exact al majorarii pensiilor și a explicat ca Executivul anticipa faptul ca Legea pensiilor va fi contestata la CCR. In plus, ministrul spune ca in bugetul pentru 2019 exista banii prevazuți pentru pensiile majorate.Se…

- Judecatoarea Gabriela Baltag, membru CSM și presedinte al Asociatiei Magistratilor din Romania, considera inacceptabila solicitarea președintelui, ca CSM sa se ralieze.„Este inacceptabila solicitarea președintelui Romaniei! CSM nu raspunde sugestiilor formulate de oamenii politici! Domnia…

- Lia Olguța Vasilescu a declarat marți, la Antena3, ca guvernul actual garanteaza ca va aplica noua lege a pensiilor și ca exista banii necesari. Potrivit fostului ministru al Muncii, punctul de pensie va ajunge la 1.871 lei."Pensiile se dubleaza in interiorul mandatului nostru, nu așa cum…

- Carmen Dan a avut o prima reacție, dupa ce Președintele i-a cerut demisia dupa problema cu voturile diasporei la alegerile europarlamentare. Ministrul de interne susține ca Iohannis se afla in campanie electorala. ”Nu identific responsabilitatea de care nu m-am achitat. Iohannis spune ca toata lumea…