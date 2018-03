Stiri pe aceeasi tema

- E insarcinata in aproximativ sapte luni, dar nimeni nu ar crede! Elena Basescu are o silueta de invidiat, drept dovada avem cele mai recente imagini cu ea. Prezent la un eveniment monden, fostul europarlamentar, sia- etalat corpul intr-o tinuta foarte lejera.

- Elena Basescu nu poate fi decat o femeie fericita! Are doi copii, mai mult, al treilea e pe drum, fiind insarcinata in șapte luni. Așa, cu sarcina inspre final, EBA nu a ratat un eveniment de moda, din centrul Capitalei. Fiica cea mica a fostului președinte, care a purtat o bluza bleumarin și pantaloni…

- Laura Cosoi radiaza de fericire, pentru ca asta e starea naturala a oricarei viitoare mamici. Recent, actrița a fost in centrul atenției la un eveniment monden, la care a luat parte. Aai are doar cateva luni pana la momentul cand va cunoaște fericirea cu adevarat și iși va strange in brațe copilul.…

- Lacrimi pe obraji și un gol imens in suflete. Asta se petrece in aceste momente in familia celebrei prezentatoare TV. “Un inger ce era pe pamant… Este descrierea perfecta pentru Ana. Un suflet mare și puternic. Speram cu toții ca acolo, sus sa iți gasești liniștea și pacea, sa ii veghezi pe cei ce te…

- Locuitorii din trei județe ale Romaniei au avut parte de o experiența inedita astazi! Cand au privit zapada, ei au observat ca aceasta nu era alba, ci avea nuanțe de portocaliu. Unii dintre oameni au imortalizat neaua colorata cu portocaliu, iar imaginile fac furori pe rețelele de socializare. Meteorologii…

- In fiecare an, in ultima sambata din luna martie, milioane de oameni, instituții și companii sting luminile timp de o ora, alaturandu-se celui mai mare eveniment de mediu din istorie – Earth Hour. Ora Pamantului este un eveniment internațional, organizat in ultima sambata a lunii martie a fiecarui an,…

- Delia a aparut cu un nou look: cu o coafura in care combina parul blond cu cel brunet. Numeroase persoane i-au transmis Deliei ca este frumoasa și au intrebat-o cand apare urmatorul ei videoclip. Delia a obișnuit deja pe toata lumea cu desele ei schimbari de look. „Ești ca o papușa”, i-a transmis cineva…

- Moartea lui Andrei Gheorghe a șocat pe toata lumea. Trecerea brusca in neființa a celebrului om de radio și de televiziune a lasat multe rani adanci. Cei care l-au cunoscut iși amintesc cu drag de el. Mihai Bobonete și-a adus aminte de prima lui apariție televizata, chiar in emisiunea lui Andrei Gheorghe,…

- Codin Maticiuc a trecut prin momente extrem de fericite in acest weekend pentru ca a pașit in biserica in brațe cu fiul sau spiritual! Codin a fost nașul baiețelului unnor prieteni apropiați și a fost admirat de toți ceilalți amici pentru asta! Așa cum cere tradiția, Codin Maticiuc și-a ținut finul…

- Andreea Marin a facut o incercare indrazneața de look. Și-a pus o peruca alba, iar fanii au fost impresionați. Imaginile cu Andreea Marin cu parul alb au adunat aproape 5.000 de like-uri pe Facebook in cateva ore de la publicare. „Fugim de firele de par alb, nu-i așa? Eu le am inca de la 18 […] The…

- Codin Maticiuc este fan al competiției ce se dispute in Republica Dominicana. El a dezvaluit cu ce echipa ține, dar și ce parere are despre o anumita participant. Pe Instagram a facut Codin Maticiuc anunțul, cum ca este pasionat de Exatlon Romania. Concurs pe care-l urmarește cu sufletul la gura. Codin…

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda au stabilit data cand fiica lor, Victoria, va fi botezata. Pe 14 aprilie. Artistul este mulțumit ca, in sfarșit, poate trimite invitațiile. Soțul brunetei a dezvaluit in ce stadiu se afla pregatirile pentru marele eveniment. „Am stabilit data pe 14 aprilie. Am inceput…

- Adrian Mutu și soția lui, Sandra, au participat la finalul weekend-ului trecut la un mare eveniment. Cei doi au fost nașii de botez al copilului unui prieten apropiat al celui porecșit Briliantul. Adrian Mutu nu a ratat ocazia de a felicita tinerii parinți și a postat pe Instagram o fotografie in care…

- Israela s-a stins din viața in urma cu cateva zile, iar pana astazi nu s-a auzit nimic de fostul ei soț, Liviu Arteni, daca a aflat de moartea Israelei. Ei bine, sora barbatului a rupt tacerea și a marturisit ca Liviu este in stare de șoc. Femeia a mai declarat ca fratele ei nu va […] The post A aparut…

- Rezultatul necropsiei lui Alexandru Țuțulica a aparut. Potrivit unor surse din cadrul anchetei, cauza morții tanarului ar fi asfixierea, cauzata de un edem pulmonar. Alexandru Țuțulica, un tanar de 28 de ani, a murit dupa ce a fost abandonat pe marginea șoselei de catre prietenii sai. Ionuț, șoferul…

- Celebrul actor Jean-Claude van Damme a ajuns de doua ori in Romania, unde s-au turnat filmele in care era personajul principal. In ciuda faptului ca este un luptator de arte marțiale cunoscut, el a ”incasat-o” de fiecare data! Codin Maticiuc a fost martor la scandal și a povestit cum s-a intamplat.…

- Au aparut noi imagini cu fostul spion rus și fiica lui, care au fost otraviți. La cinci zile dupa ce au fost gasiți inconștienți, Sergei Skripal Skripal și fata sa, sunt inca internați in spital, impreuna cu detectivul Nick Bailey. Acesta din urma e casatorit, are doi copii și a fost și el otravit cu…

- McDonald’s a celebrat Ziua Internaționala a Femeii intr-un stil propriu. Astfel, sigla “M” a fost rasturnata, in așa fel incat sa semene cu litera “W”, de la “woman” (n.r. femeie, in limba engleza). „Pentru prima data in istoria brandului nostru, ne-am rasturnat emblematicele bolte”, a spus Wendy Lewis,…

- Dupa botezul lui Meghan Markle de marți, actrița convertindu-se la religia anglicana, iata și prima apariția a sa impreuna cu Prințul Harry, chiar de Ziua Internaționala a Femeii. Logodnicii au ajuns la un eveniment in Birmingham și sute de fani i-au intampinat in fața cladirii Millennium Point, cei…

- Este cunoscut faptul ca lui Jean- Claude Van Damme ii place viața de noapte din București, el fiind vazut in repetate randuri petrecand in cluburile de pe malurile Damboviței. Se pare ca celebrul actor nu a scapat de bataie, s-a intamplat chiar de doua ori, iar Codin Maticiuc a marturisit adevaratele…

- Mihai Bendeac a fost la un pas sa fie omorat in bataie, intr-un club din Timișoara. Codin Maticiuc a povestit in cel mai recent episod din emisiunea noizz.ro, pe care o modereaza impreuna cu Otrava, prin ce a trecut actorul, in urma cu cațiva ani. “Acum vreo cinci ani, cand m-am cunoscut cu Bendeac…

- Vestea trista potrivit careia Ionela Prodan a murit i-a șocat pe milioane de oameni. La cateva ore dupa ce informația falsa a circulat pe internet, Anamaria Prodan a facut declarații acide in legatura cu acest subiect delicat pentru orice copil care iși iubește mama. Va reamintim ca la inceputul acestui…

- Toata lumea stie ca Raluca, sotia lui Pepe, este una dintre cele mai frumoase femei din showbiz. Recent, vedeta a participat alaturid e artist la un eveniment monden, acolo unde a atras privirile tuturor.

- Ne place sau nu, mai toate produsele smartphone de anul acesta vin cu „breton” decupat la partea de sus a ecranului, iar varful de gama OnePlus 6 nu este o exceptie. Chiar daca OnePlus 5T are doar cateva luni de cand a fost lansat, producatorul OnePlus este hotarat sa tina pasul cu noile tendinte si…

- Victoria Beckham și-a ingrijorat fanii, dupa ce ar fi avut un accident pe partia de schi din Canada, unde se afla in vacanța alaturi de familie. Creatoarea de moda a facut un anunț pe pagina sa de Instagram, unde a precizat ca nu este nimic grav, are o mica fractura. „Va mulțumesc pentru toate mesajele…

- „The Motans” revine cu o noua piesa care se numește “Drama Queen”, o noua surpriza pentru fanii artistului. Piesa a fost compusa și produsa de solistul trupei de peste Prut, Denis Roabeș, și Alex Cotoi, cu care a mai colaborat și pentruhit-urile “Friend Zone”, “Weekend”,“Nota de plata”, “August”. De…

- Dupa ce Codin Maticiuc a distribuit o postare despre Vasile B., batranul care traiește impreuna cu cainele sau pe strazile Capitalei, imaginile au devenit virale pe rețelele de socializare. CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania va dezvaluie, in exclusivitate, povestea incredibila din spatele barbatului…

- In regia lui Richard Stan, Otilia a filmat videoclipul piesei ”Devocion”, pe un OZN. Artista nu se oprește insa aici cu surprizele și il aduce in videoclip, ca invitat special, pe cel alaturi de care formeaza un cuplu in viața reala, cantarețul Sinan Akcil! Inca de la inceputul videoclipului, acțiunea…

- La scurt timp dupa ce Elena Basescu a anuntat ca este insarcinata pentru a treia oara, pagina ei a fost asaltata cu o multime de comentarii. Fiica cea mica a fostului presedinte este gravida in sase luni, iar oamenii au tinut sa ii transmita cateva cuvinte.

- Mare bucurie in familia Basescu! Dupa ce Cancan.ro a dezvaluit, in exclusivitate, ca Elena Basescu este insarcinata, EBA a confirmat ca va deveni mama pentru a treia oara. Traian Basescu nu-și mai incape in piele de fericire de cand a aflat ca va deveni bunic pentru a patra oara. Fostul președinte așteapta…

- Dupa ce Cancan.ro a intrat in posesia unei informații conform careia Elena Basescu este insarcinata cu iubitul ei, Catalin Tomata, bruneta a scris un mesaj pe pagina ei oficiala de Facebook. EBA a spus ca este foarte bucuroasa și le-a mulțumit tuturor pentru mesajele frumoase, dar nimeni n-a ințeles…

- Președintele Klaus Iohannis a mers din nou la schi, tot in Munții Șureanu. Seful statului a fost fotografiat in timp ce astepta sa urce cu telescaunul in varful unei partii de pe domeniul schiabil Sureanu, unde altitudinea maxima depaseste 2.000 de metri, informeaza Mediafax.ro. Presedintele Iohannis…

- ADVERTORIAL. Eveniment de marca, vineri seara, in Calea Aradului din Timișoara. Specialiștii in amenajari interioare de la Tempini au lansat o colecție de placi de ceramica sub brandul Cedit. Creatorii din spatele conceptului sunt nume celebre din lumea artei, designului și arhitecturii italiene.

- Metallica a lansat o noua colectie de haine si incaltaminte impreuna cu compania Vans, aceasta fiind cea de-a treia colaborare dintre trupa de rock americana si celebrul brand sport, informeaza nme.com, potrivit Mediafax.ro.

- Metallica a lansat o noua colectie de haine si incaltaminte impreuna cu compania Vans, aceasta fiind cea de-a treia colaborare dintre trupa de rock americana si celebrul brand sport, informeaza nme.com.

- Muramuresul este “vedeta” pe un site de prezentare national, lansat de Ministerul Turismului. Portalul de promovare a Romaniei ca destinatie turistica www.romania.travel a redevenit activ incepand de astazi. Ministrul Turismului, Bogdan Gheorghe Trif, a dispus identificarea de urgenta in Ministerul…

- Designerul de top Alexandra Popescu-York iși va prezenta pe 10 februarie, la ora 18:00, noua colecție de lux „Magnetic”, in cadrul celei de-a 27-a ediții Couture Fashion Week, la New York. Noua colecție imbina elemente avangardiste și accesorii sofisticate prin care ...

- Designerul de top Alexandra Popescu-York iși va prezenta pe 10 februarie 2018, la ora 18:00, noua colecție de lux „Magnetic”, in cadrul celei de-a 27-a ediții Couture Fashion Week, la New York. Noua colecție imbina elemente avangardiste și accesorii sofisticate prin care creatoarea transmite…

- Site-ul de prezentare a pregatirii Presedintiei romane la Consiliul Uniunii Europene a fost lansat oficial, miercuri, la Gala ANIS - Asociatia Patronala a Industriei de Sofware si Servicii, de ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu.Site-ul poate fi accesat la adresa www.romania2019.eu/…

- Site-ul de prezentare a pregatirii presedintiei romane la Consiliul Uniunii Europene a fost lansat oficial in aceasta seara de ministrul delegat pentru afaceri europene, Victor Negrescu. Site-ul poate fi accesat la adresa romania2019.eu, iar Ministerul de Externe a lansat o campanie publica de consultare…

- Site-ul de prezentare a pregatirii Presedintiei romane la Consiliul Uniunii Europene a fost lansat oficial, miercuri, la Gala ANIS - Asociatia Patronala a Industriei de Sofware si Servicii, de ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu.