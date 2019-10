Prezenţa "vulturului cu barbă", semnalată în Germania după 100 de ani Trei voluntari au zarit pasarile, care au o intindere a aripilor de circa 2,5 metri si traiesc doar in muntii inalti, la granita germano-austriaca, a declarat asociatia pentru protectia pasarilor LBV, scrie Agerpres. Semnalarea prezentei pasarilor confirma faptul ca acestea se reproduc cu succes in valea Lechtal, in landul austriac Tirol, a declarat expertul LBV, Henning Werth.

Circa 30 de voluntari au supravegheat zona de frontiera in perioada 12-20 octombrie. Zaganul a disparut din Germania in urma cu mai bine de 100 de ani, dupa ce pasarile au fost ucise de fermieri pentru… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

dcnews.ro

