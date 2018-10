PREZENȚĂ VOT referendum 2018 vs referendum 2003 Numarul total al persoanelor care s-au prezentat la vot pana la ora 21:00 este de 1.046.583, dintre care in mediul urban au votat 636.435 persoane, iar in mediul rural 410.148. Prezenta este o miza uriasa la acest referendum. Este primul referendum organizat dupa reducerea pragului electoral pentru validare de la 50%, la 30%. In 2003, cand s-a votat pentru revizuirea Constituției, fiind vizata armonizarea legislației romanești cu reglementarile UE și cu cele ale NATO, referendumul a avut loc in doua zile, la fel ca situația actuala - 18 și 19 octombrie. Nici atunci, in prima… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

