PREZENȚĂ vot referendum 2018. Alfred Bulai: Care e problema de la urne Alfred Bulai a declarat ca liderii politici din teritoriu nu au motivație sa se implice in sensul mobilizarii populației. "Procentul este mic, la fel și ritmul de creștere. Suntem la o cota foarte mica. Teoretic ar trebui sa mearga spre 30%, dar trebuie sa luați in vedere niște aspecte: PSD-ul, care și-a asumat rezultatul, ar putea sa scoata 30% din populație la urne. Problema este insa ca aceasta capacitate de a scoate oamenii este pusa acum in discuție. Exista mulți lideri care iși doresc sa se valideze referendumul, dar nu cu o cota mare pentru ca domnul Dragnea iși va aroga meritul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte Traian Basescu critica modul in care se poarta in Parlament batalia pentru legea offshore și, mai ales, implicarea celor doi ”atleți ai bataliei” – Dragnea și Tariceanu pe care ii acuza ca nu urmaresc interesul...

- ''In cazul in care se adopta amnistia și grațierea, fie prin ordonanța, fie prin lege in Parlament, va veni Apocalipsa de la Bruxelles cu masuri care pot duce la ceea ce se intampla acum in Ungaria cu ruperea articolului 7. Din pacate, actuala coaliție s-a vulnerabilizat in raport cu partenerii lor…

- Liderii din teritoriu au fost convocati de conducerea PSD pentru discutii despre organizarea referendumului. Potrivit surselor citate, s-a decis ca fiecare organizatie sa suporte cheltuielile de campanie locala. In plus, s-a stabilit targetul pentru fiecare organizatie locala, respectiv numarul de oameni…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, marți, in Parlament, ca nu a primit informații ca protestele din 10 august au fost finanțate din afara țarii, dar ca in urma informațiilor publice pe acest subiect, instituțiile statului „se pot apleca pentru a verifica" suspiciunile.„Am facut…

- „Pagubele cauzate de pesta porcina, care i-au ocolit pe liderii partidului de guvernamant, ii lasa fara animale și fara locuri de munca pe oamenii simpli”, spun USR-iștii aradeni. „Problema pestei porcine africane, care se raspandește pe teritoriul Romaniei in prezent, este un exemplu al consecințelor…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat sambata ca situatia din Romania este fara precedent si acuza Politia Romana ca ridica de pe strada persoanele care se exprima impotriva PSD. "Un politician pe nume Dragnea impreuna cu cativa acoliti au pus mana pe putere in Guvern si Parlament si…

- Dezbaterile din Parlament privitoare la Legea offshore i-a determinat pe investitorii care au concesionat platforme in Marea Neagra pentru exploatarea de petrol și gaze naturale sa anunțe ca se retrag din Romania. Oamenii de afaceri susțin ca modificarile aduse legii in Parlament nu respecta ințelegerile…

- „Ca o surpriza, sigur, ințeleg contextul, coaliția trebuia sa discute despre suspendarea președintelui, și singurul motiv ar fi fost neaplicarea deciziei CCR. Dar este vorba de un aviz sau decizie? Este clar ca președintele a luat aceasta decizie pentru a impiedica suspendarea. Șantajul cu suspendarea…