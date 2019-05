Stiri pe aceeasi tema

- Iker Casillas, 37 de ani, a suferit un infarct la antrenamentul de pe 1 mai al echipei FC Porto și a fost operat de urgența. Un renumit cardiolog spaniol a declarat pentru AS ca portarul nu va mai putea juca niciodata fotbal profesionist. Contactat de AS, Juan Antonio Corbalan, un cardiolog celebru…

- O propunere legislativa privind majorarea valorii nominale maxime a tichetului de masa de la 15 la 20 de lei a fost depusa la Parlament de mai multi deputati PSD. Proiectul modifica Legea nr.165/2018, in sensul actualizarii valorii nominale a tichetului de masa la 20 de lei. "Valoarea…

- Comandamentul operatiunii navale europene Atalanta, specializata in combaterea pirateriei in largul coastelor Somaliei, a fost transferat vineri din Regatul Unit in Spania, informeaza AFP, potrivit agerpres.ro.O ceremonie desfasurata la baza Rota din Andaluzia (sudul Spaniei) a marcat preluarea…

- Amicalul pierdut de Romania U21 in fața reprezentativei similiare a Spaniei are in continuare ecouri in presa iberica. Vlad Nedelea, reporterul Gazetei Sporturilor, și fotoreporterul Raed Krishan sunt in Spania de unde ofera cele mai noi informații din cantonamentul „tricolorilor". Romania U21 joaca…

- ​Atacantul portughez al echipei Juventus Torino, Cristiano Ronaldo, si-a lansat în Spania o clinica de transplant de par, informeaza marca.com, conform News.ro.Ronaldo a fost prezent la inaugurarea clinicii ce face parte din grupul Insparya, la care fotbalistul detine 50 la suta."Alopecia…

- Cristiano Ronaldo a fost prezent la inaugurarea clinicii de la Madrid, ce face parte din grupul Insparya, la care fotbalistul detine 50 la suta. Clinica deschisa in capitala Spaniei are 150 de angajati profesionisti, 18 camere si dispune de o capacitate de 18 transplanturi pe zi. "Alopecia…

- Cea de-a 41-a editie a Targului de Turism al Romaniei (TTR), care se desfasoara in perioada 21 - 24 februarie la Romexpo, vine cu oferte de la peste 330 de companii din 15 tari care isi prezinta zonele turistice - Bulgaria, Chile, Congo, Croatia, Grecia, Ungaria, Israel, Macedonia, Moldova, Palestina,…

- Angajatorii din Spațiul Economic European ofera, prin intermediul rețelei EURES Romania, 974 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Spania – 204 locuri de munca:200 muncitor necalificat in agricultura – cules capșuni, 4 tehnician – turbine eoliene; Portugalia – 200 locuri de munca:200 muncitor necalificat…