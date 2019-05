Biroul Electoral Central (BEC) raporteaza cateva sectii de votare unde prezenta la vot a ajuns deja la peste 40%. Intr-o sectie din Alba prezenta a ajuns la 75%, adica 29 de votanti, dintre care 11 pe liste suplimentare. La sectia de votare Colibi, judetul Alba, prezenta la vot la ora 11.30 era de aproape 75%. The post Prezenta record la o sectie de votare: BEC anunta ca pana la ora 11.30 aproape 75% din alegatori si-au exprimat votul appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .