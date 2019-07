Stiri pe aceeasi tema

- Sportul mintii SAH… In organizarea Clubului Sportiv “Sergentul” Vaslui, peste 100 de sahisti din Romania, Republica Moldova, Grecia, Irlanda si Rusia vor participa la cea de-a XII-a editie a “Cupei Sergentul” la sah. Competitia se va desfasura in perioada 26-28 iulie la Silver Mall, la doua categorii…

- Romania a castigat trei medalii, una de aur si doua de argint, la Campionatele Europene 2019 de barci dragon de la Moscova, care s-au incheiat duminica cu participarea a 900 de concurenti din Germania, Ungaria, Franta, Romania, Republica Moldova, Armenia si Rusia. Competitia face parte din calendarul…

- ​Simona Halep, locul 7 WTA, va evolua joi, de la ora 15:00, cu Elina Svitolina (Ucraina, 8 WTA), în semifinalele turneului de la Wimbledon, potrivit programului anunțat de organizatori. Partida se va disputa pe Terenul Central și va putea fi urmarita în direct pe Eurosport și LiveText pe…

- Presedintele PRO Romania, Victor Ponta, a declarat ca, in opinia sa, situatia din Republica Moldova reprezinta "un dezastru total pentru Romania", avand in vedere neimplicarea tarii noastre in discutiile purtate de terte parti pentru solutionarea crizei politice de la Chisinau, potrivit agerpres.ro."Un…

- A patra zi de festival BABEL . BABEL – Festivalul Artelor Spectacolului Targoviște (FAST) ajuns, la cea de-a IX-a ediție, gazduiește invitați din 19 de țari: Cehia, Polonia, Rusia, India, Italia, Belgia, Algeria, Franța, Scoția, Germania, Japonia, Anglia, Islanda, Israel, Coreea de Sud, Lituania, Macedonia,…

- BABEL – Festivalul Artelor Spectacolului Targoviște (FAST) ajunge, in anul 2019, la cea de-a IX-a ediție. Ne vor calca pragul 19 de țari: Cehia, Polonia, Rusia, India, Italia, Belgia, Algeria, Franța, Scoția, Germania, Japonia, Anglia, Islanda, Israel, Coreea de Sud, Lituania, Macedonia, Republica Moldova,…

- In perioada 12 – 22 mai, Galeria Alexandra’s organizeaza impreuna cu „CASA OCTAVIAN” din Sucevița, Tabara Internaționala de pictura „Lacrimi de Bucovina”, eveniment desfașurat sub egida UNESCO Romania, la care participa artiști din Republica Moldova, Ucraina, Rusia, Belarus, China, Korea de Sud și Romania.…

- Joi 9 mai 2019, la ora 12.00, in localitatea Blaj, va avea loc binecuvantarea statuii Sfantului Ioan Paul al II-lea, pentru a marca cei douazeci de ani de la vizita istorica a Suveranului Pontif in Romania. La slujba de binecuvantare va participa Excelența Sa Monseniorul Miguel Maury Buendia, Nunțiu…