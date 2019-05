Stiri pe aceeasi tema

- Iranul este pregatit sa faca fata sanctiunilor impuse de Statele Unite in domeniul petrolier, a declarat luni o sursa din Ministerul Petrolului de la Teheran agentiei de presa semi-oficiale Tasnim, preluate de Reuters. In acelasi timp Gardienii Revolutiei, fortele de elita iraniene, au amenintat din…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a informat ca eforturile Statelor Unite, privind denuclearizarea, continua, dupa ce oficialii nord-coreeni au declarat ca nu vor sa mai negocieze cu acesta, relateaza site-ul agenției Reuters citat de Mediafax."Nimic nu s-a schimbat. Vom continua sa depunem…

- Administratia de la Teheran a catalogat drept "ilegala" decizia Statelor Unite de a introduce Gardienii Revolutiei pe lista organizatiilor teroriste, afirmand ca "regimul american" este de fapt "sustinator al terorismului"."Aceasta masura lipsita de inteligenta si ilegala reprezinta o amenintare…

- Administrația de la Washington ia în considerare impunerea de sancțiuni suplimentare împotriva Iranului, cel mai probabil în luna mai, care vor fi aplicate zonelor din economie neafectate pâna acum, a transmis un oficial al Administrației Trump, scrie Mediafax, citând…

- Seful Pentagonului, Patrick Shanahan, a respins asigurarile date joi de Rusia ca trupele sale in Venezuela nu prezinta nici o amenintare la adresa securitatii, relateaza Reuters potrivit Agerpres. "Nu sunt sigur ca intotdeauna cred ceea ce spun ei", a declarat responsabilul american. …

- Prezenta ''specialistilor rusi'' in Venezuela are loc in baza unui acord de cooperare tehnico-militara intre cele doua tari, a declarat marti purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe al Federatiei Ruse, Maria Zaharova, informeaza Reuters si RIA Novosti, potrivit agerpres.ro."Prezenta…

- Președintele iranian Hassan Rouhani a declarat miercuri ca tensiunile dintre Administrația de la Teheran și cea de la Washington sunt „la cote maxime”, intr-un interviu difuzat de postul de televiziune de stat IRIB, relateaza Reuters preluata de mediafax. Rouhani a comentat in cadrul interviului…

- Administrația de la Teheran dorește sa stabileasca relații apropiate cu toate țarile din Orientul Mijlociu, in pofida conflictului cu Arabia Saudita, a declarat duminica Hassan Rouhani, președintele Iranului, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.