Stiri pe aceeasi tema

- Cele peste 18.000 de sectii de votare organizate la nivel national pentru alegerile europarlamentare si pentru referendumul convocat de presedintele Klaus Iohannis s-au deschis, duminica, la ora 7,00. Aproape 19.000.000 de alegatori sunt asteptati la vot, procesul electoral urmand sa se…

- Românii își vor alege pe 26 mai reprezentanții în Parlamentul European și în aceeași zi are loc și referendumul pe teme legate de justiție, convocat de președintele Klaus Iohannis. Cetațenii vor vota în aceleași secții de votare, cu aceleași ștampile, pe trei buletine…

- Sectiile de votare sunt deschise intre orele 7:00 si 21:00. La ora 21:00 mai pot vota doar alegatorii care se afla in sala unde se voteaza. In strainatate se voteaza in 7 si 21 ora locala.Daca sunteti omis din lista permanenta, veti fi inscris pe o lista suplimentara. Bucurestenii trebuie…

- 26 mai 2019, alegeri europarlamentare și referendum național convocat de Președintele Romaniei, pe teme de justiție Articol aparut in Jurnalul de Ilfov, ediția print, nr. 452 Campania electorala pentru alegerile europarlamentare se incheie in 25 mai, iar pe 26 mai, la ora 7.00, se deschid urnele Biroul…

- Tudor Tim-Ionescu, candidat ALDE la europarlamentare, a afirmat vineri, la Antena3, ca ALDE nu s-a prezentat la consultarile de la Cotroceni pentru ca nu crede in referendumul lui Klaus Iohannis. Reacția acestuia a venit la scurt timp dupa ce Klaus Iohannis i-a acuzat pe reprezentanții ALDE ca nu…

- Rares Bogdan, candidatul PNL la europarlamentare, a subliniat, la Digi 24, necesitatea ca ministrul Justitiei sa plece. Rares Bogdan a prezentat un ''rechizitoriu'', in baza caruia a subliniat necesitatea plecarii lui Toader din fruntea Justitiei.Citește și: Klaus Iohannis reacționeaza la…

- Conducerea SRI a prezentat raportul de activitate pentru anul 2018 odata cu implinirea a 29 de ani de activitate, la eveniment fiind prezent Klaus Iohannis, precum și reprezentanții comisiei de control parlamentar, anunța instituția."In cadrul evenimentului, directorul SRI, domnul Eduard Hellvig,…

- La mai bine de șase ore de la deschiderea ușilor secțiilor de votare, adica la ora 13:37 peste treizeci la suta din alegatori sau 860 de mii in cifre absolute și-au exprimat opțiunea electorala.