Potrivit rezultatelor provizorii publicate azi-noapte de catre Biroul Electoral Central (BEC), dupa numararea a peste 95- dintre voturi, USR conducea 26,3- in intregul judet si cu 36,8- in municipiul Iasi, in timp ce PNL s-a clasat pe locul doi (25,8- - judet, 18,6- - municipiu), iar PSD pe locul trei (20,7- - judet, 15- - municipiu). La referendum, in cazul ambelor intrebari, iesenii au votat, in proportie de peste 85-, in favoarea masurilor (...)