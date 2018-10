Stiri pe aceeasi tema

- Referendumul pentru modificarea Constitutiei Romaniei in sensul redefinirii familiei a eșuat, intrucat prezența la vot in urma acestuia a fost de 20,41%, numarul votantilor fiind de 3.731.704 la ora 21.00, atunci cand s-au inchis urnele, potrivit datelor transmise de Biroul Electoral Central (BEC). …

- Referendumul pentru redefinirea familiei in Constituție, care a avut loc pe 6 și 7 octombrie, a eșuat. Prezența la vot a fost sub 30 %. Potrivit Legii 3/2000, pentru ca referendumul national pentru modificarea Constitutiei, in sensul redefinirii familiei, sa fie valabil, este necesara o prezenta la…

- Votul Diasporei la referendumul pentru redefinirea familiei in Constituție este foarte important pentru ca 3,5 milioane de romani lucreaza in strainatate. Prezenta la vot este destul de modesta.

- A inceput referendumul pentru redefinirea familiei in Constitutie Referendumul pentru redefinirea familiei în Constitutie a început la ora 7.00. Consultarea populara are loc astazi si mâine si este pentru prima data când un astfel de scrutin este organizat…