UPDATE 20:30: Biroul Electoral Central anunța o prezența la vot, pana la ora 19:00, de 26.389 persoane, adica 4,36%. La aceeași ora, la nivel național, prezența la vot era de 5,15%. UPDATE 17:30: Conform cifrelor Biroului Electoral Central, pana la...

UPDATE 17:30: Conform cifrelor Biroului Electoral Central, pana la ora 16:00, au votat 3,35% dintre bacauani, 20.288 de persoane. La aceeași ora, la nivel național, prezenta la vot era de 3,78%. UPDATE: Potrivit raportarii Biroului Electoral...

- Dupa Revolutia din decembrie 1989, primul referendum a fost organizat in Romania pe 8 decembrie 1991. Plebiscitul a avut ca scop adoptarea unei noi Constitutii a Romaniei. La data intrarii in vigoare, Constitutia din 21 august 1965 a fost in intregime abrogata. Urmatorul referendum a avut loc intre…

- “Este regretabil ca fostul nostru coleg Matei Dobrovie a decis sa-si dea demisia in acest fel, fara sa discute anterior in partid cu cineva din conducere sau fara sa ne fi comunicat anterior. E regretabil ca a decis si sa atace partidul in aceasta modalitate. Din punctul meu de vedere, este o abordare…

- CCR a dat aviz favorabil initiativei de rezivuire a Constitutiei, dupa ce Senatul a adoptat, decizional, initiativa cetateneasca pentru revizuirea Legii fundamentale potrivit careia familia se intemeiaza pe casatoria intre un barbat si o femeie, nu pe cea consimtita intre soti.

- Vicepresedintele PSD, Doina Federovici, a anuntat, marti, dupa adoptarea in Senat a initiativei cetatenesti de revizuire a Constitutiei pentru modificarea definitiei casatoriei ca alaturi de colegii social-democrati a votat pentru casnicia dintre un barbat si o femeie.

- 'Suntem impotriva modificarii Constitutiei este o tema falsa, o tema care nu aduce nimic nou in Romania. Un referendum ar trebui sa rezolve o problema a societatii, (...) consulti societatea pentru a rezolva o problema. Aceste referendum nu este decat un eventual recensamant pentru dezbinare, pentru…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat ca parlamentarii formatiunii vor vota impotriva modificarii Constitutiei pentru redefinirea notiunii de familie, considerand ca este o tema falsa, iar a doua zi dupa referendum viata niciunei familii nu va fi mai buna cu absolut nimic. "Suntem impotriva modificarii…