- O prezenta record in prima zi a referendumului s-a inregistrat la sectia de votare amenajata la Manastirea Sihastria, din comuna Vanatori-Neamt, unde la finalul zilei de sambata era inregistrat un procent de 269,46%. Pe listele permanente sunt inscrisi 167 de alegatori, insa dintre acestia au votat…

- In prima zi de Referendum pentru redefinirea familiei in Constitutie, prezenta la urne in Tinmis a fost scazuta, dar peste media nationala. Biroul Electoral Central a facut publica rezultatele pentru ora 21.00.

- La finalul primei zile de referendum, județul Mehedinți se plaseaza pe locul al patrulea, in topul prezenței la vot, cu 7,50 la suta. Este peste media pe țara, situata la 5,72 la suta. In fața Mehedințiului sunt, in ordine, județele Bihor (8,67 la suta), Dambovița (8,64 la suta) și Dolj (7,78 la suta).…

- Autoritatile locale si judetene au intrat in linie dreapta cu pregatirile pentru referendumul care va avea loc peste doua saptamani. Autoritatea Electorala Permanenta a stabilit deja care este numarul de alegatori cu drept de vot, iar primariile identifica spatiile in care pot fi organizate sectiile…

