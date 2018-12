Prezenţa armatei americane la frontiera cu Mexicul, prelungită până la sfârşitul lui ianuarie Pentagonul a aprobat marti mentinerea mai multor mii de soldati americani de-a lungul granitei de sud-vest a SUA cel putin pana la finalul lui ianuarie, extinzand o misiune controversata pentru a asista politia de frontiera care se confrunta cu o crestere a afluxului de migranti, relateaza dpa.



Secretarul apararii James Mattis a semnat ordinul pentru continuarea misiunii pana la 31 ianuarie, potrivit unui comunicat al Pentagonului. Desfasurarea armatei ar fi incetat, in lipsa ordinului de prelungire a misiunii, la jumatatea lui decembrie.



Ordinul marcheaza o noua extindere… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

