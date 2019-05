Prim-ministrul lituanian, Saulius Skvernelis, invins in alegerile prezidentiale desfasurate duminica, a anuntat ca va demisiona in iulie, relateaza AFP.



Economistul Gitanas Nauseda, novice in politica, s-a plasat pe primul loc, potrivit rezultatelor partiale ale turului intai, si se va confrunta in turul al doilea, la 26 mai, cu Ingrida Simonyte, fost ministru al finantelor si fosta vice-guvernatoare a bancii centrale.



"Esecul meu de a intra in turul al doilea reflecta nivelul increderii in persoana mea ca om politic", a declarat Saulius Skvernelis la postul national de…