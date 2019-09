Stiri pe aceeasi tema

- Social-democratii se reunesc, luni, in sedinta Comitetului Executiv National, pentru a discuta despre situatia Guvernului si solutii pentru deblocarea activitatii acestuia, dupa ce presedintele Klaus Iohannis a refuzat sa numeasca ministrii interimari, dar si despre presedintia Senatului. …

- Klaus Iohannis a anuntat joi seara ca refuza propunerile de ministri interimari inaintate de premierul Dancila, in locul ministrilor ALDE demisionari. Presedintele invoca prevederile constitutionale care vorbesc despre schimbarea structurii politice a Guvernului, insa aceste prevederi nu inlatura…

- Premierul Viorica Dancila va avea luni dimineata o întrevedere cu parlamentarii din grupul minoritatilor nationale altele decât UDMR, iar apoi va avea o discutie cu presedintele Klaus Iohannis, informeaza Agerpres. "Mâine dimineata voi fi în Parlament. Merg la Camera…

- Prima sedinta de Guvern dupa anuntul ALDE ca iese de la guvernare are loc astazi, de la ora 13.00. Ministrii ALDE ar trebui sa-si anunte demisiile tot astazi. Dintre acestia Ramona Manescu, ministrul Afacerilor Externe, a anuntat ca ramane in Guvern. Liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu,…

- Ministrul Justitiei, Ana Birchall, dezminte informatiile potrivit carora ar fi mers la Palatul Cotroceni pentru a se intalni cu presedintele Klaus Iohannis, dupa sedinta de vineri a Comitetului Executiv National al PSD. "Fake news - Dupa sedinta CEx am venit la Ministerul Justitiei", sustine Birchall,…

- Gabriela Firea, președintele PSD București și primarul Capitalei, lipsește joi de la ședința Comitetului Executiv Național al PSD. Firea anunțase de saptamana trecuta ca in aceasta perioada este programata pentru o intervenție chirugicala. Joi, in ziua in care are loc ședința CExN PSD, Gabriela Firea…

- Social-democratii se reunesc, joi, intr-o noua sedinta a Comitetului Executiv National, forul extins de conducere, desi ultima sedinta a avut loc vinerea trecuta. Partidul se pregateste pentru Congresul din 29 iunie. Sunt asteptate si alte candidaturi la sefia PSD, pana acum doar premierul Viorica Dancila…