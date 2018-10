Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD a fost condamnat in prima instanta la 3 ani și 6 luni de inchisoare cu executare, plus interzicerea unor drepturi, pentru instigare la abuz in serviciu, in dosarul angajarilor fictive. Recursul, la completul de 5 judecatori, urmeaza sa inceapa pe 8 octombrie. „Nu prea mai am așteptari…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a spus ca nu mai are nicio așteptare de la recursul care va incepe pe 8 octombrie, in procesul angajarilor fictive de la Teleorman și in care a fost condamnat la doi ani și șase luni de inchisoare.”Știu ca o sa ma certe mulți, dar nu mai am așteptari de la…

- Dan Manu, președintele Consiliului Județean Argeș, s-a aratat nemulțumit de faptul ca organizația PSD din județul sau și-a manifestat susținerea pentru Liviu Dragnea, și le-a amintit colegilor sai ca șeful social-democraților ar putea fugi in Brazilia, daca va fi condamnat la inchisoare. Razboiul din…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a stabilit pentru 8 octombrie data de desfasurare a primului termen al apelului in dosarul angajarilor fictive de la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Teleorman, in care liderul PSD, Liviu Dragnea, a fost condamnat in prima…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a stabilit pentru 8 octombrie data de desfasurare a primului termen al apelului in dosarul DGASPC Teleorman, in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost condamnat in prima instanta la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare, mentioneza AGERPRES.Apelul va fi judecat…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a stabilit pentru 8 octombrie data de desfasurare a primului termen al apelului in dosarul DGASPC Teleorman, in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost condamnat in prima instanta la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare, scrie Agerpres.Apelul va…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie sustin ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, prin instigarea fostei sefe a DGASPC Teleorman, Floarea Alesu, de a si incalca atributiile de serviciu in sensul mentinerii in functie a celor doua angajate Adriana Botorogeanu si Anisa Stoica nu a facut…

- Magistratii instantei supreme au finalizat motivarea deciziei de condamnare a liderului PSD, Liviu Dragnea, la trei ani si sase luni de inchisoare cu executare in dosarul angajarilor fictive de la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Teleorman, aratand ca, prin influenta…