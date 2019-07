PREVIZIUNILE SĂPTĂMÂNII 8 - 14 IULIE Principalele evenimente care vor avea loc in saptamana 8 - 14 iulie:



*** Primele rezultate la sesiunea de vara a examenului de Bacalaureat vor fi afisate luni, la ora 12,00, in centrele de examen si pe site-ul bacalaureat.edu.ro.



In acest an, un numar de 136.087 de candidati (116.316 din promotia curenta si 19.771 din promotiile anterioare) s-au inscris pentru a sustine prima sesiune a examenului de Bacalaureat.



Contestatiile pot fi depuse tot luni, in intervalul orar 12,00 - 16,00.



Rezultatele finale vor fi facute publice sambata.



