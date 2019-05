PREVIZIUNILE SĂPTĂMÂNII 6 - 12 MAI Principalele evenimente care vor avea loc in saptamana 6 - 12 mai: *** Curtea Constitutionala a Romaniei urmeaza sa discute marti sesizarea presedintelui Klaus Iohannis asupra actului normativ de modificare si completare a Legii administratiei publice locale 215/2001. ''Prin modul in care a fost adoptata, precum si prin continutul normativ, legea criticata contravine unor norme si principii constitutionale'', sustine seful statului. Iohannis afirma ca actul normativ a fost adoptat cu nesocotirea prevederilor articolului 61 si ale articolului 75 din Constitutie, fiind incalcata… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) urmeaza sa discute pe 5 iunie sesizarea presedintelui Klaus Iohannis asupra Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 104/2018 privind implementarea Programului guvernamental "gROwth - Contul individual de economii Junior Centenar", au precizat,…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis Curții Constituționale luni, 1 aprilie a.c., o sesizare de neconstituționalitate asupra Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative in domeniul educației.Va prezentam textul integral al sesizarii: București, 1 aprilie 2019Domnului…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, miercuri, Curtii Constitutionale o sesizare de neconstitutionalitate asupra actului normativ de modificare si completare a Legii administratiei publice locale 215/2001. Potrivit Administratiei Prezidentiale, in sesizarea catre CCR presedintele Iohannis arata ca,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, miercuri, la Parlament, ca alocatiile pentru copii vor fi crescute, dupa ce Curtea Constitutionala a anuntat ca legea bugetului de stat pe 2019 este constitutionala. Intrebat cum comenteaza faptul ca CCR a admis sesizarea presedintelui asupra Legii pentru…

- In ziua de 6 martie 2019, Plenul Curții Constituționale, investit in temeiul art.146 lit.a) teza intai din Constituție și al art.11 alin.(1) lit.A.a) și art.15 din Legea nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, a luat in dezbatere, in cadrul controlului anterior promulgarii,…

- Judecatorii Curții Constituționale au admis, cu unanimitate de voturi, sesizarea președintelui Klaus Iohannis pe Legea plafoanelor de la bugetul de stat, necesara pentru a introduce finantarea majorarii alocatiilor pentru copii. Legea plafoanelor urma sa fie retrimisa la promulgare, dar, dupa…

- București, 21 februarie 2019 Domnului Nicolae-Liviu Dragnea Președintele Camerei Deputaților In temeiul articolului 77 alineatul (2) din Constituția Romaniei, republicata, formulez urmatoarea CERERE DE REEXAMINARE asupra Legii privind aprobarea Ordonanței…

- "In consecinta, pentru motivele retinute de Curte in privinta consiliilor locale, aplicabile prin prisma argumentatiei din considerentele prezentei decizii tuturor autoritatilor administratiei publice locale, niciuna dintre aceste autoritati publice nu poate avea calitatea de actionar in societatile…