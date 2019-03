Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila este asteptata luni in Camera Deputatilor, pentru dezbateri pe tema Ordonantei 114/2018, numita si Ordonanta lacomiei, la solicitarea Grupului parlamentar PNL.Conform progarmului sedintei de plen de luni a Camerei Deputatilor, la ora 16:00 au loc dezbateri politice,…

- Plenul reunit al Senatului si Camerei Deputatilor a adoptat bugetul pe anul 2019, cu 275 de voturi pentru și 122 impotriva. In aceasta dimineața, deputații au votat modificarea Legii privind plafoanele, care prevede marirea deficitului bugetar de la 2,55% la 2,76%, pentru a susține financiar creșterea…

- Principalele evenimente care vor avea loc in saptamana 4 - 10 februarie: *** Parlamentul incepe de luni activitatea in prima sesiune ordinara a anului. Ca la inceputul fiecarei sesiuni ordinare, va fi aleasa noua componenta a Biroului permanent din cele doua Camere. Propunerile nominale pentru functiile…

- In anul 2018 un numar de 103 deținuți au murit in penitenciarele din Romania. La solicitarea ȘTIRIPESURSE.RO Administrația Naționala a Penitenciarelor (ANP) a prezentat date privitoare la rata mortalitații din penitenciarele din Romania pentru anul 2018.In solicitarea trimisa Administrației…

- Principalele evenimente care vor avea loc in saptamana 21 - 27 ianuarie: *** Un nou termen in dosarul DGASPC Teleorman, in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost condamnat in prima instanta la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare, este programat pentru luni la Inalta Curte de…

- Premierul Viorica Dancila prezinta astazi in plenul Parlamentului European, la Strasbourg, prioritatile presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene. Dupa prezentarea din plenul PE, care va avea loc la ora locala 15:00, Viorica Dancila si presedintele Parlamentului European, Antonio…

- Principalele evenimente care vor avea loc in saptamana 17 - 23 decembrie: *** Presedintele Klaus Iohannis va participa, luni si marti, la Viena, la Forumul la nivel inalt Africa-Europa. Conform Administratiei Prezidentiale, forumul isi propune sa consolideze parteneriatul pe termen lung…