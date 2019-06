PREVIZIUNILE SĂPTĂMÂNII 3 - 9 IUNIE Principalele evenimente care vor avea loc in saptamana 3 - 9 iunie: *** Social-democratii vor continua discutiile, in sedinta Biroului Permanent National (BPN) de luni, cu privire la evaluarea ministrilor si ar putea decide data congresului, a anuntat, in aceasta saptamana, premierul Viorica Dancila. "Vom face o evaluare a fiecarui ministru. Nu pot sa schimb un ministru decat daca sunt lucruri concrete. Nu pot sa schimb un ministru daca si-a indeplinit programul de guvernare. (...) In BPN de luni vom avea discutii, vom continua discutiile", a spus premierul. In ceea ce priveste congresul, acesta… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

