Stiri pe aceeasi tema

- Crin Antonescu ar putea rata participarea la alegerile europarlamentare, pe lista PNL. Liderii liberalilor ii reproseaza ca nu sta bine in sondaje dar si ca nu este destul de critic la adresa Puterii. Antonescu le da replica: "Eu sunt cat se poate de anti-pesedist. Nu sunt idiot. Asta e altceva". Scandal…

- Liberalii se vor reuni pe 28 ianuarie intr-o ședința a Biroului Politic Național pentru a discuta lista pentru alegerile europarlamentare, a anunțat marți liderul PNL Ludovic Orban, transmite Mediafax.

- Liberalii se vor reuni in sedinta Biroului Politic National pe 28 februarie, pentru a stabili strategia de campanie in vederea alegerilor europarlamentare, dar si pentru a discuta prioritatile legislative pentru urmatoarea sesiune parlamentara, a anuntat, marti, liderul PNL, Ludovic Orban, scrie…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca lista cu candidatii liberali pentru europarlamentare va fi stabilita pana la mijlocul lunii februarie."Avem 49 de candidaturi depuse. Candidaturile sunt in curs de evaluare. Ne-am propus ca pana in 1-15 februarie sa stabilim componenta listei",…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca lista cu candidatii liberali pentru europarlamentare va fi stabilita pana la mijlocul lunii februarie. "Avem 49 de candidaturi depuse. Candidaturile sunt in curs de evaluare. Ne-am propus ca pana in 1-15 februarie sa stabilim componenta…

- Principalele evenimente care vor avea loc in saptamana 26 noiembrie - 2 decembrie: *** Presedintele Klaus Iohannis va efectua, pe 26 si 27 noiembrie, o vizita oficiala in Republica Franceza, cu prilejul inaugurarii Sezonului cultural Romania - Franta, care vizeaza zece ani de la semnarea Declaratiei…

- Principalele evenimente care vor avea loc in saptamana 12 - 18 noiembrie: *** Social-democratii ar urma sa se reuneasca din nou, in aceasta saptamana, in Comitetul Executiv National pentru a lua o decizie in ceea ce priveste remanierea guvernamentala. Luni, dupa CExN in care…

- Principalele evenimente care vor avea loc in saptamana 5 - 11 noiembrie: *** Premierul Viorica Dancila efectueaza, in perioada 3 - 8 noiembrie, vizite oficiale in Sultanatul Oman si in statul Qatar. "Cu aceasta ocazie, vom deschide Ambasada Romaniei in Sultanatul Oman si vom…