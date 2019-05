Stiri pe aceeasi tema

- Principalele evenimente care vor avea loc in saptamana 20 - 26 mai: * Fostul primar al municipiului Constanta Radu Mazare, extradat din Madagascar, va fi adus luni sub escorta Politiei, in Romania. Autoritatile din Republica Madagascar au informat pe 14 mai ca au admis extradarea lui Mazare. Politia…

- Principalele evenimente care vor avea loc in saptamana 13 - 19 mai: *** Un nou termen in dosarul "Rovinari - Turceni", in care fostul premier Victor Ponta si fostul senator Dan Sova au fost achitati in prima instanta, va avea loc pe 13 mai la Inalta Curte de Casatie si Justitie. In 4 martie, instanta…

- Principalele evenimente care vor avea loc in saptamana 6 - 12 mai: *** Curtea Constitutionala a Romaniei urmeaza sa discute marti sesizarea presedintelui Klaus Iohannis asupra actului normativ de modificare si completare a Legii administratiei publice locale 215/2001. ''Prin modul in care a…

- Principalele evenimente care vor avea loc in saptamana 15 - 21 aprilie: *** Trei ministri din Guvernul Dancila se vor confrunta in aceasta saptamana cu motiuni simple in Camerele Parlamentului. * Motiunea simpla impotriva ministrului Energiei, Anton Anton, va fi dezbatuta luni…

- Principalele evenimente care vor avea loc in saptamana 1 - 7 aprilie: *** Motiunea simpla pe Transporturi, initiata de PNL si PMP, va fi dezbatuta luni de plenul Camerei Deputatilor si va primi votul final miercuri. Decizia a fost luata in sedinta Biroului permanent al Camerei. Deputatul liberal Lucian…

- Principalele evenimente care vor avea loc in saptamana 25 - 31 martie: *** La Inalta Curte de Casatie si Justitie urmeaza sa se judece luni, 25 martie, apelul DNA in dosarul in care presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a fost achitat in prima instanta pentru marturie mincinoasa.…

- Principalele evenimente care vor avea loc in saptamana 18 - 24 martie: *** Plenul Camerei Deputatilor dezbate luni motiunea simpla impotriva ministrului Finantelor Publice, Eugen Teodorovici. Intitulata "Lacomia pesedista submineaza economia nationala", motiunea a fost initiata de USR, PNL si PMP. Votul…

- Principalele evenimente care vor avea loc in saptamana 4 - 10 martie: *** Premierul Viorica Dancila va fi prezenta luni in plenul Camerei Deputatilor, la "Ora prim-ministrului", la dezbaterea intitulata "Opriti Ordonanta Lacomiei, ordonanta care baga Romania in faliment". Principala tema este OUG 114/2018…