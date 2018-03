Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii, Asztalos Csaba, a declarat ca dezbaterea sesizarii care ii vizeaza pe presedintele Klaus Iohannis si pe procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, a fost amanata luni pentru data de 26 martie pentru…

- "Deocamdata, am transmis tuturor partilor punctele de vedere care s-au depus la dosar pentru a le oferi posibilitatea sa le studieze si sa-si formuleze apararile si am stabilit un nou termen de audiere pe 26 martie. Atunci se va dezbate dosarul, ulterior se realizeaza un raport asupra acestei spete…

- Presedintele Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii, Asztalos Csaba, a declarat ca dezbaterea sesizarii care ii vizeaza pe presedintele Klaus Iohannis si pe procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, a fost amanata luni pentru data de 26 martie pentru…

- Tariceanu: Iohannis sa aleaga daca vrea sa fie credibil sau sa fie presedintele statului paralel Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu a declarat, luni, referitor la eticheta de ”penali” folosita de presedintele Klaus Iohannis, ca acesta nu are cultura politica, iar daca ignora incalcarile…

- Presedintele PNL Ludovic Orban a declarat luni ca nu au niciun fel de justificare sesizarile la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii referitoare la presedintele Klaus Iohannis si la procurorul-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, pentru folosirea termenilor…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a afirmat luni ca este pregatit sa sesizeze Curtea Constitutionala a Romaniei in cazul in care presedintele Klaus Iohannis nu da curs solicitarii de revocare a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, precizand ca asteapta motivarea…

- Președintele Klaus Iohannis și șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, au mai fost reclamati la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminarii fiindca au folosit in public, in mod repetat, etichetele "penali" și "inculpați". Sesizarea a fost depusa de publicatia "Lumea Justitiei".

- CNCD a amanat decizia in cazurile Iohannis si Kovesi. Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) a stabilit ca 26 martie sa fie termenul de audiere in cazul sesizarii care ii vizeaza pe presedintele Klaus Iohannis si pe procurorul-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta…

- "Referitor la termenul de 'inculpati', asta este termenul pe care il are o persoana care este trimisa in judecata. In ceea ce priveste 'penal', conceptul in sine, care are probleme cu legea sau care a incalcat legea. Nu mi se pare ca e o forma de discriminare folosirea acestor apelative", a spus…

- 'Referitor la termenul de 'inculpati', asta este termenul pe care il are o persoana care este trimisa in judecata. In ceea ce priveste 'penal', conceptul in sine, care are probleme cu legea sau care a incalcat legea. Nu mi se pare ca e o forma de discriminare folosirea acestor apelative', a spus…

- Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) a amanat, luni, pentru 26 martie discutarea sesizarii privind eticheta de ”penali” folosita de presedintele Klaus Iohannis si cea de "inculpati" folosita de procurorul-sef DNA, Laura Codruta Kovesi, scrie Mediafax.Toate partile au fost ...

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca nu au niciun fel de justificare sesizarile la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii referitoare la presedintele Klaus Iohannis si la procurorul-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, pentru folosirea termenilor…

- Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii a stabilit ca 26 martie sa fie termenul de audiere in cazul sesizarii care ii vizeaza pe presedintele Klaus Iohannis si pe procurorul-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi. "S-a dat un termen de audiere pe 26 martie,…

- Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii va discuta in ședința de luni sesizarea redactiei Lumea Justitiei privind etichetele “penali” și “inculpați” folosite de Klaus Iohannis și Laura Codruța Kovesi in ultimele lor aparții publice. Toate parțile implicate au fost citate. UPDATE 10:23 CNCD…

- Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) a amanat luni pentru 26 martie discutarea sesizarii redactiei Lumea Justitiei (luju.ro) privind eticheta „penali”, folosita de presedintele Klaus Iohannis si de sefa Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi.

- Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) a amanat luni pentru 26 martie discutarea sesizarii redactiei Lumea Justitiei (luju.ro) privind eticheta ”penali” folosita de presedintele Klaus Iohannis si sefa DNA, Laura Codruta Kovesi. Conform procedurii, au fost citate toate partile,…

- Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) discuta, luni, o sesizare care vizeaza folosirea termenului ''penali'' de catre presedintele Klaus Iohannis si a celui de ''inculpati'' de catre procurorul-sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), Laura Codruta…

- Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii va discuta in ședința de luni sesizarea redactiei Lumea Justitiei privind etichetele “penali” și “inculpați” folosite de Klaus Iohannis și Laura Codruța Kovesi in ultimele lor aparții publice. Toate parțile implicate au fost citate. Consiliul National…

- Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) va discuta, astazi, de la ora 9.30, sesizarea redactiei Lumea Justitiei (luju.ro) privind eticheta ”penali” folosita de presedintele Klaus Iohannis si sefa DNA, Laura Codruta Kovesi....

- Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii discuta luni sesizarea fauta de redactia Lumea Justitiei privind eticheta ”penali” folosita de presedintele Klaus Iohannis si sefa DNA, Laura Codruta Kovesi. Conform procedurii, au fost citate toate partile, anunța presedintele CNCD – Asztalos Csaba,…

- Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) va discuta, luni, sesizarea depusa de Lumea Justitiei privind folosirea etichetei ”penali” de catre presedintele Klaus Iohannis si cea de "inculpati" de catre procurorul-sef DNA, Laura Codruta Kovesi.

- Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) va discuta, luni, sesizarea redactiei Lumea Justitiei (luju.ro) privind eticheta ”penali” folosita de presedintele Klaus Iohannis si sefa DNA, Laura Codruta Kovesi. Conform procedurii, au fost citate toate partile, a precizat pentru News.ro…

- Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) va discuta, luni, sesizarea depusa de Lumea Justitiei privind folosirea etichetei ”penali” de catre presedintele Klaus Iohannis si cea de "inculpati" de catre procurorul-sef DNA, Laura Codruta Kovesi.

- Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) va discuta, luni, sesizarea redactiei Lumea Justitiei (luju.ro) privind eticheta "penali" folosita de presedintele Klaus Iohannis si sefa DNA, Laura Codruta Kovesi. Conform procedurii, au fost citate toate partile. Razvan Savaliuc,…

- Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) va discuta, luni, sesizarea redactiei Lumea Justitiei (luju.ro) privind eticheta ”penali” folosita de presedintele Klaus Iohannis si sefa DNA, Laura Codruta Kovesi. Conform procedurii, au fost citate toate partile, a precizat pentru News.ro presedintele…

- Klaus Iohannis și Laura Codruța Kovesi, citați luni la CNCD. Consiliul Național pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) va discuta sesizarea depusa de redacția Lumea Justiției referitoare la eticheta „penali” folosita atat de președintele Klaus Iohannis, cat și de procurorul-șef al DNA, Laura Codruța…

- Eticheta „penali”, folosita de presedintele Klaus Iohannis si de sefa Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, va fi luata luni in discutie de Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD).

- Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) va discuta, luni, sesizarea redactiei Lumea Justitiei (luju.ro) privind eticheta ”penali” folosita de presedintele Klaus Iohannis si sefa DNA, Laura Codruta Kovesi. Conform procedurii, au fost citate toate partile, a precizat pentru News.ro…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat, sambata, ca in ziua in care presedintele Klaus Iohannis va anunta ca nu o revoca pe sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, ''isi va semna singur sentinta'', ''nu va mai castiga al doilea mandat'', relateaza Agerpres. 0 0 0 0 0 0

- Senatorul PSD Adrian Tutuianu a declarat luni ca, daca presedintele Klaus Iohannis va refuza sa ia act de solicitarea de revocare din functie a procurorului sef al DNA Laura Codruta Kovesi, solutia este sesizarea Curtii Constitutionale, transmite Agerpres.

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat luni, intrebat fiind ce mesaj transmite protestatarilor stransi duminica seara la Palatul Victoria, ca oamenii ar trebui sa protesteze la Cotroceni deoarece de acolo este asteptata o decizie privind revovarea sefei DNA. "Cred ca ar trebui sa protesteze…

- Senatorul PSD, Adrian Tutuianu, a declarat luni, ca daca presedintele Klaus Iohannis va refuza sa ia act de solicitarea de revocare din functie a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, solutia este sesizarea Curtii Constitutionale.

- Senatorul PSD Adrian Tutuianu a declarat luni ca daca presedintele Klaus Iohannis va refuza sa ia act de solicitarea de revocare din functie a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, solutia este...

- Mesajul temporar oprit a aparut pe site-ul Ministerului Justitiei vineri dupa-amiaza, la aproape 20 de ore de la anuntul ministrului Justitiei de declansare a procedurii de revocare din functie a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. Site-ul, unde Tudorel Toader spunea ca va fi postat raportul…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, dupa prezentarea sintezei unui raport privind activitatea manageriala la DNA, timp de 80 de minute, ca declanseaza procedura de revocare din functie a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Catalin Radulescu, supranumit ”depuattul mitraliera”, vrea ca Toader…

- Audierea premierului Viorica Dancila la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii CNCD , dupa ce i a calificat autisti pe cei ce dezinformeaza la Bruxelles, a fost reprogramata pentru 27 februarie, a declarat, pentru AGERPRES, presedintele CNCD, Asztalos Csaba.Acesta a precizat ca audierea…

- Audierile de la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) pe tema declaratiilor Vioricai Dancila, care i-a catalogat drept “autisti” pe cei care “dezinformeaza UE in ciuda faptului ca stiu adevarul”, s-au desfasurat, marti, in lipsa acesteia si vor fi continuate saptamana viitoare, la…

- Audierile de la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) pe tema declaratiilor Vioricai Dancila, care i-a catalogat drept “autisti” pe cei care “dezinformeaza UE in ciuda faptului ca stiu adevarul”, s-au desfasurat, marti, in lipsa acesteia si vor fi continuate saptamana viitoare, la…

- Premierul Viorica Dancila a depus un punct de vedere la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) privind declaratiile in care ii numeste ''autisti'' pe cei care ''dezinformeaza UE'', a declarat pentru Agerpres presedintele CNCD, Asztalos Csaba.Citește și: Ministrul Sanatații…

- Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) discuta marti pe tema declaratiilor premierului Viorica Dancila, care i-a catalogat drept "autisti" pe cei care "dezinformeaza UE in ciuda faptului ca stiu adevarul". Conform presedintelui CNCD, Asztalos Csaba, Dancila a transmis deja un punct…

- Premierul Viorica Dancila a depus un punct de vedere la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) privind declaratiile in care ii numeste ''autisti'' pe cei care ''dezinformeaza UE'', a declarat pentru Agerpres presedintele CNCD, Asztalos Csaba. El a spus ca Viorica Dancila…

- Premierul Viorica Dancila a depus un punct de vedere la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) privind declaratiile in care ii numeste ''autisti'' pe cei care ''dezinformeaza UE'', a declarat pentru AGERPRES presedintele CNCD, Asztalos Csaba. El a spus…

- „Festivalul infractorilor disperați” și ”niște penali”. Sunt doua dintre etichetele folosite, de Codruța Kovesi, șefa DNA, dar și de președintele Klaus Iohannis in cadrul unor declarații de presa, la adresa unor politicieni și a unor oameni de afaceri cercetați in diverse dosare. Astfel, redacția Lumea…

- „Festivalul infractorilor disperați” și ”niște penali”. Sunt doua dintre etichetele folosite, de Codruța Kovesi, șefa DNA, dar și de președintele Klaus Iohannis in cadrul unor declarații de presa, la adresa unor politicieni și a unor oameni de afaceri cercetați in diverse dosare. Astfel, redacția Lumea…

- Andreea Pora e de parere ca pericolul propunerii de revocare a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, a trecut. Asta pentru ca ieșirea publica, in conferința de presa a lui Kovesi, a avut un efect devastator, crede Pora, dar și pentru ca a intervenit o ”mana invizibila” care a oprit dezastrul.Șefa…

- Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii s-a autosesizat în ceea ce priveste declaratiile premierului Viorica Dancila - care i-a numit ''autisti'' pe cei care ''dezinformeaza UE'' -, sefa Executivului urmând sa fie citata pentru audieri marti."Înca nu s-a înregistrat…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a anuntat, joi, ca Uniunea accepta scuzele exprimate public de fostul premier, Mihai Tudose, care, desi au fost formulate dupa decizia Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD), reprezinta un gest de normalitate fata de comunitatea maghiara.…

- Principalele evenimente care vor avea loc in saptamana 22 - 28 ianuarie: *** Comitetul Executiv National al Partidului Social Democrat se reuneste luni pentru discutii despre componenta viitorului Guvern. Miercuri, presedintele Klaus Iohannis a desemnat-o pe social-democrata…

- Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD), prin Haller Istvan, membru in Colegiul Director al Consiliului, s-a autosesizat in privinta declaratiei jurnalistului Cristian Tudor Popescu referitoare la premierul desemnat Viorica Dancila, afirmatie prin care a asemanat "o persoana cu…

- Principalele evenimente care vor avea loc in saptamana 8 - 14 ianuarie: *** Un nou ministru al Apelor si Padurilor ar putea fi numit saptamana viitoare. Portofoliul a ramas fara titular dupa ce Doina Pana si-a dat demisia, invocand motive de sanatate. * Nominalizarea unui nou…