Principalele evenimente care vor avea loc in saptamana 25 februarie - 3 martie: * Zeci de dosare, intre care cele in care sunt judecati Calin Popescu-Tariceanu, Toni Grebla, Cristian David, dar si contestatia in anulare depusa de Elena Udrea, vor fi luate in discutie de Inalta Curte de Casatie si Justitie luni, 25 februarie. Sectiile Unite alte Inaltei Curti de Casatie si Justitie au decis pe 31 ianuarie ca dosarele intrate la sfarsitul anului trecut pe rolul completurilor de cinci judecatori in care nu au fost administrate probe raman la completurile trase la sorti in decembrie 2018, fiind mentinuta…