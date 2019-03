PREVIZIUNILE SĂPTĂMÂNII 25 - 31 MARTIE 2019 Principalele evenimente care vor avea loc in saptamana 25 - 31 martie:



*** La Inalta Curte de Casatie si Justitie urmeaza sa se judece luni, 25 martie, apelul DNA in dosarul in care presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a fost achitat in prima instanta pentru marturie mincinoasa.



Tariceanu a transmis prin avocat ca nu doreste sa fie audiat in sala de judecata deoarece nu mai are nimic de adaugat fata de ce a spus la instanta de fond, insa sta la dispozitia instantei pentru orice lamurire.



