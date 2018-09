Stiri pe aceeasi tema

- Profesorii Yves Demazeau si Michele Kail, ambii directori de cercetare la CNRS (Centrul National francez de Cercetare Stiintifica), vor sustine conferinte si dezbateri la evenimentul "Inteligenta artificiala si impactul ei social", care va avea loc, intre 24 si 28 septembrie, la Institutul Francez…

- Principalele evenimente care vor avea loc in saptamana 27 august - 2 septembrie: *** Ministerul Afacerilor Externe organizeaza incepand de luni, 27 august, timp de trei zile, Reuniunea Anuala a Diplomatiei Romane, tema editiei din acest an fiind "Diplomatia - un pilon al Romaniei Centenare".…

- Saptezeci de cazuri noi de rujeola au fost confirmate in ultima saptamana in Bucuresti si in 16 judete, fara a fi inregistrate noi decese, potrivit datelor transmise de catre Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT). Numarul total al imbolnavirilor a ajuns la…

- Saptezeci de cazuri noi de rujeola au fost confirmate in ultima saptamana in Bucuresti si in 16 judete, fara a fi inregistrate noi decese, potrivit datelor transmise de catre Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT). Numarul total al imbolnavirilor a ajuns la 14.924,…

- Douazeci si noua de cazuri noi de rujeola au fost confirmate in ultima saptamana in Bucuresti si in opt judete, fara a fi inregistrate noi decese, potrivit datelor transmise de catre Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT). Numarul total al imbolnavirilor a ajuns…

- Principalele evenimente care vor avea loc in saptamana 30 iulie - 5 august: *** Incepand cu 1 august, inregistrarea cererilor privind cetatenia romana insotite de actele care dovedesc indeplinirea conditiilor prevazute de lege se va putea efectua exclusiv in baza programarii prealabile, utilizandu-se…

- Principalele evenimente care vor avea loc in saptamana 23 - 29 iulie: *** Luni este ultimul termen pana la care procurorii ce doresc sa candideze pentru sefia DNA pot depune cereri de inscriere. Ministerul Justitiei a anuntat pe 9 iulie inceperea selectiei pentru propunerea in functia vacanta de procuror…

- Peste o suta de noi cazuri de rujeola au fost confirmate, in saptamana 9 - 13 iulie, in 12 judete si in municipiul Bucuresti, potrivit datelor elaborate de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) si publicate pe site-ul Institutului National