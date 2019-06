PREVIZIUNILE SĂPTĂMÂNII 24 - 30 IUNIE Principalele evenimente care vor avea loc in saptamana 24 - 30 iunie:



*** Comisia speciala comuna a Camerei Deputatilor si Senatului pentru elaborarea, modificarea si completarea propunerilor legislative in materie electorala se va reuni intr-o noua sedinta luni, la ora 14,00, pentru a discuta pe marginea proiectului de act normativ care sa reglementeze desfasurarea procesului electoral in afara tarii.



La discutii au fost invitati sa participe reprezentanti ai AEP, MAE, MAI, Ministerului Justitiei si Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni.



Comisia a stabilit… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

